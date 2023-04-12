Управление ветеринарии Бурятии выясняет причины странной гибели скота

В Управлении ветеринарии Бурятии высказались о возможной причине смерти крупного рогатого скота, найденного недалеко от станции Загустай в Селенгинском районе.

Напомним, на ситуацию ранее обратили внимание общественники ОНФ. К ним, в свою очередь, обратилась жительница Гусиноозерска, которая обнаружила трупы своих животных. На место происшествия выезжала районная комиссия в составе ветеринаров района, сотрудников администрации и МВД.

«Как рассказывает владелица скота, она выпустила животных на неорганизованный выпас 11 апреля, после чего две коровы и бык домой не вернулись. Было установлено, что без присмотра животные забрели в неустановленные для выпаса места - это территория теплиц у Гусиноозёрской ГРЭС. Предположительно, животные погибли от оправления пестицидами, которыми обрабатывают почву. Ветеринарными специалистами был отобран патматериал для исключения заразных болезней животных и установки причин падёжа»,

- сообщает пресс-служба ветеринарии.



Управление ветеринарии напоминает: неорганизованный выпас сельхоз животных влечет за собой серьезные последствия, такие как ДТП с участием животных, потрава сельскохозяйственных угодий, угроза эпизоотическому благополучию республики и т.д. Кроме того, за это предусмотрена административная ответственность.

Фото: скриншот из видео; Управление ветеринарии Бурятии