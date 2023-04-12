В районе Бурятии жители взволнованы странной гибелью скота

В региональное отделение Общероссийского Народного фронта обратились жители Гусиноозерска. Они прислали видео, на котором запечатлен погибший по непонятной причине крупный рогатый скот. Животные пали недалеко от станции Загустай.

«Сразу две коровы и бык были обнаружены мёртвыми рядом с неким водным каналом. Канал, по мнению жителей, прорыли местные теплицы в территориальной близости к ГРЭС. Подозревается сброс неких химикатов»,

- сообщают в ОНФ.



Гусиноозерцы уже обратились в ветеринарную службу и оповестили администрацию города. К вопросу также подключились общественники.





Фото: скриншот из видео