Происшествия 12.04.2023 в 13:50
В районе Бурятии жители взволнованы странной гибелью скота
Две коровы и бык упали замертво рядом с водным каналом
Текст: Евгения Гармаева
В региональное отделение Общероссийского Народного фронта обратились жители Гусиноозерска. Они прислали видео, на котором запечатлен погибший по непонятной причине крупный рогатый скот. Животные пали недалеко от станции Загустай.
«Сразу две коровы и бык были обнаружены мёртвыми рядом с неким водным каналом. Канал, по мнению жителей, прорыли местные теплицы в территориальной близости к ГРЭС. Подозревается сброс неких химикатов»,
- сообщают в ОНФ.
Гусиноозерцы уже обратились в ветеринарную службу и оповестили администрацию города. К вопросу также подключились общественники.
Фото: скриншот из видео