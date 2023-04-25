Происшествия 25.04.2023 в 15:40

Две жительницы Улан-Удэ попали в реанимацию после приема лекарств

Одна приняла слишком большую дозу, другая выпила непереносимый препарат
A- A+
Текст: Константин Воронов
Две жительницы Улан-Удэ попали в реанимацию после приема лекарств
В Улан-Удэ сразу две горожанки попали в больницу из-за неправильного приема лекарств, сообщили сегодня в Минздраве Бурятии.

Первой пострадавшей оказалась 39-летняя женщина, которая с детства страдала от бронхиальной астмы. В один из дней она почувствовала ухудшение состояния и выраженную одышку, по привычке приняла беродуал и эуфиллин, помогавшие ей ранее. Однако легче женщине не стало. Видя спасение в препаратах, горожанка снова и снова принимала их. В результате передозировки у нее возникла дыхательная недостаточность. Женщина самостоятельно обратилась в приемный покой РКБ, где была экстренно госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Второй пациенткой больницы стала 43-летняя женщина, у которой поднялась температура. Зная о своей непереносимости парацетамола и аспирина, горожанка решила принять анвимакс. Однако этот препарат в своем составе также содержит парацетамол. К утру у женщины развилось удушье и одышка, ее экстренно госпитализировали в РКБ.

«Обе пациентки пробыли в реанимации больше недели, из них четыре дня находились на аппарате искусственной вентиляции легких, то есть не могли самостоятельно дышать. Благодаря усилиям врачей их состояние удалось стабилизировать, после чего женщин перевели в отделение пульмонологии. Когда состояние пациенток значительно улучшилось, их выписали на амбулаторное долечивание», - рассказали в Минздраве Бурятии.

 Минздрав напоминает, что принимать лекарства нужно строго по назначению врача, при этом обязательно следовать инструкции, соблюдая дозировку и время приема. Также необходимо соблюдать условия хранения препаратов.

Фото: «Номер один»
Теги
лекарства

Все новости

Мэр Улан-Удэ проверил строительство детского сада на Мясокомбинате
25.04.2023 в 16:23
Хүн зоной түрэлгэ ба наһа баралгые бүридхэлдэ абаха хангалта МФЦ үзүүлдэг болохо
25.04.2023 в 16:10
Две жительницы Улан-Удэ попали в реанимацию после приема лекарств
25.04.2023 в 15:40
В Бурятии поставлены на учет 40 новых бродяг
25.04.2023 в 15:40
В Улан-Удэ задержана группа серийных домушников
25.04.2023 в 15:16
Житель Бурятии случайно убил охотника, стреляя в лося
25.04.2023 в 15:00
В Улан-Удэ зарегистрировано первое ДТП с электросамокатом
25.04.2023 в 14:45
В Бурятии снова испортится погода
25.04.2023 в 14:27
Главу Кяхтинского района Бурятии отправили на Донбасс
25.04.2023 в 14:04
Дамба Аюшеев остается главой Буддийской традиционной Сангхи России
25.04.2023 в 13:59
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Бурятии поставлены на учет 40 новых бродяг
МВД республики провело оперативно-профилактическое мероприятие «БОМЖ-2023»
25.04.2023 в 15:40
В Улан-Удэ задержана группа серийных домушников
Стоимость похищенного тремя ее участниками превышает 600 млн рублей  
25.04.2023 в 15:16
Житель Бурятии случайно убил охотника, стреляя в лося
Мужчину не стали наказывать строго
25.04.2023 в 15:00
В Улан-Удэ зарегистрировано первое ДТП с электросамокатом
К счастью, попавший под машину подросток серьезно не пострадал
25.04.2023 в 14:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru