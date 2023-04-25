Две жительницы Улан-Удэ попали в реанимацию после приема лекарств

В Улан-Удэ сразу две горожанки попали в больницу из-за неправильного приема лекарств, сообщили сегодня в Минздраве Бурятии.Первой пострадавшей оказалась 39-летняя женщина, которая с детства страдала от бронхиальной астмы. В один из дней она почувствовала ухудшение состояния и выраженную одышку, по привычке приняла беродуал и эуфиллин, помогавшие ей ранее. Однако легче женщине не стало. Видя спасение в препаратах, горожанка снова и снова принимала их. В результате передозировки у нее возникла дыхательная недостаточность. Женщина самостоятельно обратилась в приемный покой РКБ, где была экстренно госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.Второй пациенткой больницы стала 43-летняя женщина, у которой поднялась температура. Зная о своей непереносимости парацетамола и аспирина, горожанка решила принять анвимакс. Однако этот препарат в своем составе также содержит парацетамол. К утру у женщины развилось удушье и одышка, ее экстренно госпитализировали в РКБ.«Обе пациентки пробыли в реанимации больше недели, из них четыре дня находились на аппарате искусственной вентиляции легких, то есть не могли самостоятельно дышать. Благодаря усилиям врачей их состояние удалось стабилизировать, после чего женщин перевели в отделение пульмонологии. Когда состояние пациенток значительно улучшилось, их выписали на амбулаторное долечивание», - рассказали в Минздраве Бурятии.Минздрав напоминает, что принимать лекарства нужно строго по назначению врача, при этом обязательно следовать инструкции, соблюдая дозировку и время приема. Также необходимо соблюдать условия хранения препаратов.Фото: «Номер один»