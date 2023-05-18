Происшествия 18.05.2023 в 15:46
В Бурятии памятник пограничникам повредили случайно
Родители детей обещали компенсировать ущерб
Текст: Константин Воронов
В МВД Бурятии прояснили ситуацию с повреждением памятника пограничникам в Кяхте. Как сообщили в полиции, композицию «Часовые границы» случайно повредили играющие рядом 5-летние дети.
«Инспектор ПДН провел профилактическую беседу с детьми и их родителями. Законные представители несовершеннолетних обещали восстановить причиненный ущерб», - рассказали в МВД.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
«Инспектор ПДН провел профилактическую беседу с детьми и их родителями. Законные представители несовершеннолетних обещали восстановить причиненный ущерб», - рассказали в МВД.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
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