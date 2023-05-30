В Улан-Удэ появилось видео наезда трамвая на человека

«Со слов водителя, трамвай двигался на подъем со скоростью 45 км в час. Было темное время суток, видимость осложнял свет встречных фар. Заметив человека, лежащего между рельсами, водитель незамедлительно применила экстренное торможение. Но, учитывая тормозной путь трамвая, человек оказался под передней частью вагона», - рассказали на предприятии.









