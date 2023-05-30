Происшествия 30.05.2023 в 15:33
В Улан-Удэ появилось видео наезда трамвая на человека
Водитель поздно заметила мужчину из-за встречного света фар
Текст: Константин Воронов
МУП «Управление трамвая» сообщило подробности происшествия, случившегося вчера на ул. Балтахинова в Улан-Удэ. Напомним, там около 10 часов вечера трамвай наехал на лежащего между рельсами мужчину.
На место происшествия прибыла скорая помощь и ГИБДД. Для извлечения пострадавшего трамвайный вагон пришлось приподнять. Как сообщают на предприятии, внешних повреждений на мужчине заметно не было, предположительно он был пьян. Горожанина доставили в больницу.
Отметим, по данным ГИБДД, попавший под трамвай 42-летний гражданин получил многочисленные травмы.
Фото и видео: МУП «Управление трамвая»
«Со слов водителя, трамвай двигался на подъем со скоростью 45 км в час. Было темное время суток, видимость осложнял свет встречных фар. Заметив человека, лежащего между рельсами, водитель незамедлительно применила экстренное торможение. Но, учитывая тормозной путь трамвая, человек оказался под передней частью вагона», - рассказали на предприятии.
На место происшествия прибыла скорая помощь и ГИБДД. Для извлечения пострадавшего трамвайный вагон пришлось приподнять. Как сообщают на предприятии, внешних повреждений на мужчине заметно не было, предположительно он был пьян. Горожанина доставили в больницу.
Отметим, по данным ГИБДД, попавший под трамвай 42-летний гражданин получил многочисленные травмы.
Фото и видео: МУП «Управление трамвая»