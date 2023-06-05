Происшествия 05.06.2023 в 11:17
В Бурятии в аварию попал еще один автомобиль с подростками
Юная автоледи не справилась с управлением на сельской дороге
Текст: Константин Воронов
Очередное ДТП с управлявшими автомобилем подростками произошло в субботу ночью в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в Хоринском районе 15-летняя девочка на автомобиле «Тойота Сурф» ехала от села Тохорюкта в направлении села Тэгда. По дороге она не справилась с управлением, слетела на обочину и перевернулась.
В результате аварии юная автоледи и ее 16-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Напомним, в минувшую пятницу в Улан-Удэ автомобиль с подростками сбил столб и улетел в кювет. В результате аварии четверо несовершеннолетних - 2 девушки и 2 юноши – попали в больницу.
Фото: «Номер один»
В результате аварии юная автоледи и ее 16-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Напомним, в минувшую пятницу в Улан-Удэ автомобиль с подростками сбил столб и улетел в кювет. В результате аварии четверо несовершеннолетних - 2 девушки и 2 юноши – попали в больницу.
Фото: «Номер один»
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