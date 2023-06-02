В Улан-Удэ автомобиль с подростками сбил столб и улетел в кювет

«По предварительным данным, сегодня около 11 часов водитель автомобиля «Хонда», следуя в 101 квартале по ул. Хвойная, не справился с управлением, врезался в электроопору с последующим съездом в кювет. В результате аварии четверо несовершеннолетних - 2 девушки и 2 юноши 2006-2007 годов рождения - доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции.





В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе выясняют, кто из подростков находился за рулём автомобиля.





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием несовершеннолетних.Фото: ГИБДД Бурятии