Происшествия 09.06.2023 в 14:17

Орудовавший в Бурятии маньяк в «Черном дельфине» признался в еще одном убийстве

Он же известен как «Иволгинский потрошитель»
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Текст: Евгения Гармаева
Орудовавший в Бурятии маньяк в «Черном дельфине» признался в еще одном убийстве

«Иволгинский потрошитель», отбывающий своё пожизненное заключение в «Чёрном дельфине», признался ещё в одном убийстве, сообщает телеграм-канал «Baza». 60-летний убийца и некрофил орудовал в Бурятии и на Алтае, а также был судим за убийства дважды.

«В первый раз его осудили на 12 лет за два убийства, но, когда О. вышел, он опять принялся за старое. В 2013 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование ещё 4 женщин»,

- рассказывает «Baza».
Спустя 10 лет убийца «вспомнил» ещё об одной своей жертве. Он рассказал, как в 1992 году в Барнауле он убил и изнасиловал 35-летнюю девушку. По его словам, всё это произошло за трансформаторной будкой вблизи ТЭЦ на улице Кулагина.

Показания О. уже были проверены на месте. Теперь дело по его седьмому убийству будет направлено в суд.

Пойман убийца- потрошитель
26.09.2012 в 08:10
Напомним, "Номер один" сообщал в 2012 году, как тогда в одном из домов села Нижняя Иволга был обнаружен частично расчлененный труп женщины. Подозреваемым по делу проходил уроженец Киргизстана. После произошедшего он скрылся.


   Фото: тг-канал "Baza"

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маньяк некрофил убийца

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