Происшествия 09.06.2023 в 14:17
Орудовавший в Бурятии маньяк в «Черном дельфине» признался в еще одном убийстве
Он же известен как «Иволгинский потрошитель»
Текст: Евгения Гармаева
«Иволгинский потрошитель», отбывающий своё пожизненное заключение в «Чёрном дельфине», признался ещё в одном убийстве, сообщает телеграм-канал «Baza». 60-летний убийца и некрофил орудовал в Бурятии и на Алтае, а также был судим за убийства дважды.
Спустя 10 лет убийца «вспомнил» ещё об одной своей жертве. Он рассказал, как в 1992 году в Барнауле он убил и изнасиловал 35-летнюю девушку. По его словам, всё это произошло за трансформаторной будкой вблизи ТЭЦ на улице Кулагина.
«В первый раз его осудили на 12 лет за два убийства, но, когда О. вышел, он опять принялся за старое. В 2013 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование ещё 4 женщин»,
- рассказывает «Baza».
Показания О. уже были проверены на месте. Теперь дело по его седьмому убийству будет направлено в суд.
Напомним, "Номер один" сообщал в 2012 году, как тогда в одном из домов села Нижняя Иволга был обнаружен частично расчлененный труп женщины. Подозреваемым по делу проходил уроженец Киргизстана. После произошедшего он скрылся.
Пойман убийца- потрошитель
26.09.2012 в 08:10
Фото: тг-канал "Baza"