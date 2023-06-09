Орудовавший в Бурятии маньяк в «Черном дельфине» признался в еще одном убийстве

«Иволгинский потрошитель», отбывающий своё пожизненное заключение в «Чёрном дельфине», признался ещё в одном убийстве, сообщает телеграм-канал «Baza». 60-летний убийца и некрофил орудовал в Бурятии и на Алтае, а также был судим за убийства дважды.

«В первый раз его осудили на 12 лет за два убийства, но, когда О. вышел, он опять принялся за старое. В 2013 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование ещё 4 женщин»,

- рассказывает «Baza».



Спустя 10 лет убийца «вспомнил» ещё об одной своей жертве. Он рассказал, как в 1992 году в Барнауле он убил и изнасиловал 35-летнюю девушку. По его словам, всё это произошло за трансформаторной будкой вблизи ТЭЦ на улице Кулагина.Показания О. уже были проверены на месте. Теперь дело по его седьмому убийству будет направлено в суд.Напомним, "Номер один" сообщал в 2012 году, как тогда в одном из домов села Нижняя Иволга был обнаружен частично расчлененный труп женщины. Подозреваемым по делу проходил уроженец Киргизстана. После произошедшего он скрылся.

Фото: тг-канал "Baza"