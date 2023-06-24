Происшествия 24.06.2023 в 14:03
Пропавшую жительницу Улан-Удэ нашли в Тунке
С женщиной все в порядке
Текст: Константин Воронов
В Бурятии найдена 51-летняя улан-удэнка, страдающая расстройством личности. Горожанка ушла из дома еще в конце мая, заявление о ее пропаже поступило в полицию от родственников 17 июня.
«Женщина обнаружена в центре поселка Аршан Тункинского района. О ее местонахождении в полицию сообщили бдительные местные жители, увидевшие в сети Интернет информацию о розыске. С женщиной все в порядке», сообщили в МВД Бурятии.
Полиция благодарит граждан за проявленное неравнодушие и содействию розыску.
«Женщина обнаружена в центре поселка Аршан Тункинского района. О ее местонахождении в полицию сообщили бдительные местные жители, увидевшие в сети Интернет информацию о розыске. С женщиной все в порядке», сообщили в МВД Бурятии.
Полиция благодарит граждан за проявленное неравнодушие и содействию розыску.
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