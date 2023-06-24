В Улан-Удэ пропала женщина, страдающая расстройством личности

Полиция Улан-Удэ разыскивает 51-летнюю Жаргалму Цыбденову, которая в конце мая ушла из дома на улице Мокрова и не вернулась. Заявление от родственников о ее пропаже поступило в полицию 17 июня.Приметы: азиатской внешности, на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 156 см, волосы каштановые короткие, глаза карие.Одежда не установлена.Известно, что женщина страдает расстройством личности. Может находиться в Баргузинском районе Бурятии.При наличии какой-либо информации о горожанке МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8-914-056-68-98, 8-908-595-85-92 или 102 (112).