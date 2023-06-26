Происшествия 26.06.2023 в 16:01
В Бурятии двухлетняя девочка утонула в ручье глубиной 15 сантиметров
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту смерти 2-летней девочки в селе Жаргаланта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«Днем 25 июня в небольшом ручье, протекающем во дворе одного из домов, обнаружено тело 2-летней девочки, которая играла на улице одна без присмотра взрослых. Глубина ручья в этом месте не превышала 15 см. Повреждений на теле ребенка при осмотре не обнаружено», - рассказали в Следственном комитете.
В ведомстве призвали граждан быть более бдительными и осторожными в вопросах безопасности детей, не оставлять их без присмотра на длительное время, ограничить доступ к опасным локациям во дворе и дома.
«Такие места, как ручьи, пруды, бассейны, колодцы, садовые баки с водой следует огородить, чтобы дети не смогли приближаться к ним, а имеющиеся в доме емкости для хранения жидкостей снабдить крышками или расположить в закрытых помещениях. Следует знать, что ребенок может захлебнуться даже в неглубоком ручье или небольшой по размерам емкости, наполненной водой, при падении в нее вниз головой. Вода в ведрах, садовых бочках, баках, колодцах привлекает детей. Во время игры они могут легко перевалиться через край и оказаться внутри. Асфиксия от закрытия водой верхних дыхательных путей у детей наступает быстро», - предупреждают в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
«Днем 25 июня в небольшом ручье, протекающем во дворе одного из домов, обнаружено тело 2-летней девочки, которая играла на улице одна без присмотра взрослых. Глубина ручья в этом месте не превышала 15 см. Повреждений на теле ребенка при осмотре не обнаружено», - рассказали в Следственном комитете.
В ведомстве призвали граждан быть более бдительными и осторожными в вопросах безопасности детей, не оставлять их без присмотра на длительное время, ограничить доступ к опасным локациям во дворе и дома.
«Такие места, как ручьи, пруды, бассейны, колодцы, садовые баки с водой следует огородить, чтобы дети не смогли приближаться к ним, а имеющиеся в доме емкости для хранения жидкостей снабдить крышками или расположить в закрытых помещениях. Следует знать, что ребенок может захлебнуться даже в неглубоком ручье или небольшой по размерам емкости, наполненной водой, при падении в нее вниз головой. Вода в ведрах, садовых бочках, баках, колодцах привлекает детей. Во время игры они могут легко перевалиться через край и оказаться внутри. Асфиксия от закрытия водой верхних дыхательных путей у детей наступает быстро», - предупреждают в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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