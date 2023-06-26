Происшествия 26.06.2023 в 08:02

В Бурятии погибла 2-летняя девочка

Оставшись без присмотра взрослых, она утонула в оросительном канале
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии погибла 2-летняя девочка
Трагическое происшествие случилось 25 июня в селе Жаргаланта Селенгинского района. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, 2-летняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, утонула в оросительном канале во дворе дома.

По данному факту прокуратура сейчас проводит проверку. В её ходе будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по установлению причин и условий, повлекших гибель малолетнего ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуратурой контролируется ход и результат процессуальной проверки по данному факту.

Фото: «Номер один»
Теги
несчастный случай

Все новости

В аэропорту Улан-Удэ столкнулись два самолета
26.06.2023 в 08:11
В Бурятии погибла 2-летняя девочка
26.06.2023 в 08:02
Падение рубля к монгольскому тугрику может спровоцировать рост турпотока в Бурятию
25.06.2023 в 17:31
Бурятия встретила 158 туристов первого чартерного рейса летней программы
25.06.2023 в 11:57
Сладкая профессия
25.06.2023 в 08:00
В Бурятии пожарные лесоохраны не могут доказать свое законное право на бронь
25.06.2023 в 07:00
«Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием!»
24.06.2023 в 20:42
Пропавшую жительницу Улан-Удэ нашли в Тунке
24.06.2023 в 14:03
В Бурятии «кладбища» шлака растут на глазах
24.06.2023 в 14:00
Молодого жителя Улан-Удэ осудили за пьяное убийство
24.06.2023 в 13:52
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
В аэропорту Улан-Удэ столкнулись два самолета
Обстоятельства инцидента сейчас выясняет транспортная прокуратура
26.06.2023 в 08:11
Пропавшую жительницу Улан-Удэ нашли в Тунке
С женщиной все в порядке
24.06.2023 в 14:03
Молодого жителя Улан-Удэ осудили за пьяное убийство
Парень в ходе ссоры ударил собутыльника ножом
24.06.2023 в 13:52
За неделю мошенники отняли у жителей Бурятии 15 млн рублей
Жертвами интернет-преступников стали 65 человек
24.06.2023 в 10:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru