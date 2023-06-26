В Бурятии погибла 2-летняя девочка

Трагическое происшествие случилось 25 июня в селе Жаргаланта Селенгинского района. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, 2-летняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, утонула в оросительном канале во дворе дома.По данному факту прокуратура сейчас проводит проверку. В её ходе будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по установлению причин и условий, повлекших гибель малолетнего ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Также прокуратурой контролируется ход и результат процессуальной проверки по данному факту.Фото: «Номер один»