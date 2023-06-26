Происшествия 26.06.2023 в 08:02
В Бурятии погибла 2-летняя девочка
Оставшись без присмотра взрослых, она утонула в оросительном канале
Текст: Константин Воронов
Трагическое происшествие случилось 25 июня в селе Жаргаланта Селенгинского района. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, 2-летняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, утонула в оросительном канале во дворе дома.
По данному факту прокуратура сейчас проводит проверку. В её ходе будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по установлению причин и условий, повлекших гибель малолетнего ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также прокуратурой контролируется ход и результат процессуальной проверки по данному факту.
Фото: «Номер один»
По данному факту прокуратура сейчас проводит проверку. В её ходе будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по установлению причин и условий, повлекших гибель малолетнего ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также прокуратурой контролируется ход и результат процессуальной проверки по данному факту.
Фото: «Номер один»
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