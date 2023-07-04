Детский омбудсмен Бурятии взяла на контроль ситуацию со школьницей, которую жестоко избили ровесницы

Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что взяла на контроль нашумевший случай с избиением 16-летней девочки.

«При работе над данным случаем жестокости мною будет дана оценка работе с пострадавшей, оказывалась ли ей помощь, предлагалась ли поддержка, как сейчас себя чувствует девочка? В ходе проверки также будет дана оценка работе органов профилактики со всеми несовершеннолетними участниками инцидента. Данная ситуация, увы, стала очередным примером стремления молодежи, которые «не понимают грань между наступлением ответственности и опасностью нанести вред другому человеку», стать «героями» криминальной хроники»,



- высказалась Наталья Ганькина.

