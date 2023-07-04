Происшествия 04.07.2023 в 15:20
Детский омбудсмен Бурятии взяла на контроль ситуацию со школьницей, которую жестоко избили ровесницы
Напомним, в Интернет попали кадры с избиением 16-летнего подростка
Текст: Евгения Гармаева
Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что взяла на контроль нашумевший случай с избиением 16-летней девочки.
«При работе над данным случаем жестокости мною будет дана оценка работе с пострадавшей, оказывалась ли ей помощь, предлагалась ли поддержка, как сейчас себя чувствует девочка? В ходе проверки также будет дана оценка работе органов профилактики со всеми несовершеннолетними участниками инцидента. Данная ситуация, увы, стала очередным примером стремления молодежи, которые «не понимают грань между наступлением ответственности и опасностью нанести вред другому человеку», стать «героями» криминальной хроники»,
- высказалась Наталья Ганькина.
Напомним, сегодня в СМИ опубликовали кадры, на которых 16-летнюю девушку жестоко избивают сверстники. По данному факту Следком Бурятии и прокуратура уже начали проверку.
В Улан-Удэ девушки толпой жестоко избили школьницу
04.07.2023 в 12:30
Фото: Номер один