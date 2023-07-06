Происшествия 06.07.2023 в 17:31

В Бурятии на Аршане ввели режим повышенной готовности

Дожди разгулялись на горном курорте
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии на Аршане ввели режим повышенной готовности
Сегодня утром от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района поступила информация о том, что в результате обильных осадков с гор по селевому каналу спустилась дождевая вода. В результате чего произошел выход воды на дорожное полотно и приусадебные участки по улицам Константина Габанова и Трактовая населенного пункта Аршан.

«Администрацией района организованы работы по отводу воды в реку Кынгарга, в результате проведённых работ вода с приусадебных участков ушла. Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тункинского района, на территории МО СП «Аршан» введён режим функционирования «Повышенная готовность»,

- сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС
Осадки продолжаются. Ведется мониторинг обстановки. Напомним, ранее жители Аршана опубликовали видеоролик и сообщили, что осадки размыли дорогу.

В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
06.07.2023 в 14:22
Как сообщал "Номер один", сегодня из-за осадков режим повышенной готовности также ввели в Бичурском районе.




Фото: Номер один
Теги
Аршан. дожди

Все новости

В Улан-Баторе выпало максимальное количество осадков за 60 лет
06.07.2023 в 18:12
В Бурятии проживает 23 тысячи многодетных семей
06.07.2023 в 18:00
Глава Бурятии поручил выделить дополнительные средства на уборку мусора с берега Байкала
06.07.2023 в 17:51
В Бурятии на Аршане ввели режим повышенной готовности
06.07.2023 в 17:31
В Улан-Удэ в самом разгаре реконструкция театра кукол «Ульгэр»
06.07.2023 в 17:17
В Бурятии 15-летний подросток перевернулся на автомобиле
06.07.2023 в 16:30
В Улан-Удэ из-за акта вандализма в парке имени Сергея Орешкова возбудили уголовное дело
06.07.2023 в 16:18
В районе Бурятии накрыли наркопритон
06.07.2023 в 15:26
В Улан-Удэ отпразднуют фестиваль «Ночь ёхора»
06.07.2023 в 15:04
Улан-Удэ приводят в порядок после обильных дождей
06.07.2023 в 14:48
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июля

Читайте также
В Улан-Баторе выпало максимальное количество осадков за 60 лет
В шести районах столицы Монголии объявили режим повышенной готовности из-за постоянных дождей
06.07.2023 в 18:12
В Бурятии 15-летний подросток перевернулся на автомобиле
С различными травмами школьника доставили в больницу
06.07.2023 в 16:30
В Улан-Удэ из-за акта вандализма в парке имени Сергея Орешкова возбудили уголовное дело
Среди санкций за такое преступление – штраф до 3 млн рублей и лишение свободы до 3 лет
06.07.2023 в 16:18
В районе Бурятии накрыли наркопритон
Сельчанин организовал «производство» в заброшке
06.07.2023 в 15:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru