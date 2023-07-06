В Бурятии на Аршане ввели режим повышенной готовности

«Администрацией района организованы работы по отводу воды в реку Кынгарга, в результате проведённых работ вода с приусадебных участков ушла. Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тункинского района, на территории МО СП «Аршан» введён режим функционирования «Повышенная готовность», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС

Сегодня утром от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района поступила информация о том, что в результате обильных осадков с гор по селевому каналу спустилась дождевая вода. В результате чего произошел выход воды на дорожное полотно и приусадебные участки по улицам Константина Габанова и Трактовая населенного пункта Аршан.Осадки продолжаются. Ведется мониторинг обстановки. Напомним, ранее жители Аршана опубликовали видеоролик и сообщили, что осадки размыли дорогу.Как сообщал "Номер один", сегодня из-за осадков режим повышенной готовности также ввели в Бичурском районе.