Происшествия 06.07.2023 в 14:22

В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

Угроза из-за водной стихии появилась в Бичурском районе
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Текст: Номер один
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

Обильные продолжительные дожди и повышение уровня воды в реках создали угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Распоряжением главы района Василия Смолина администрациям сельских поселений предписано организовать мониторинг обстановки на водных объектах с передачей информации в Единую дежурную диспетчерскую службу каждые три часа, при ухудшении ситуации – незамедлительно.

Все силы и средства районного звена РСЧС приведены в режим повышенной готовности. Дежурная бригада направлена на автодорогу Мухоршибирь-Бичура-Кяхта, где минувшей ночью размыло дорожное полотно объездного участка через реку Ара-Киреть. На место выехал глава Бичурского района Василий Смолин.

«Работает патруль, установлена вешка для контроля уровня воды в реке. Организовано движение легкового транспорта по мосту. Движение грузового транспорта пока под запретом. Держим ситуацию на контроле, при необходимости задействуем крупную дорожную технику»,

– сообщил глава муниципалитета.

Василий Смолин также отметил, что для восстановления дорожного полотна после схода воды потребуется выполнить значительный объем работ.

Дорога Мухоршибирь-Бичура-Кяхта имеет статус республиканской. Ранее пресс-служба Минтранса РБ сообщала, что проект реконструкции моста через реку Ара-Киреть, пострадавшего во время предыдущего паводка в 2021 году, уже разработан, определяется источник финансирования.

«К ремонту приступят после поступления средств»,

– уточнили в ведомстве.

Фото: Нина Любовникова

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