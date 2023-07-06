В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Обильные продолжительные дожди и повышение уровня воды в реках создали угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Распоряжением главы района Василия Смолина администрациям сельских поселений предписано организовать мониторинг обстановки на водных объектах с передачей информации в Единую дежурную диспетчерскую службу каждые три часа, при ухудшении ситуации – незамедлительно.
Все силы и средства районного звена РСЧС приведены в режим повышенной готовности. Дежурная бригада направлена на автодорогу Мухоршибирь-Бичура-Кяхта, где минувшей ночью размыло дорожное полотно объездного участка через реку Ара-Киреть. На место выехал глава Бичурского района Василий Смолин.
«Работает патруль, установлена вешка для контроля уровня воды в реке. Организовано движение легкового транспорта по мосту. Движение грузового транспорта пока под запретом. Держим ситуацию на контроле, при необходимости задействуем крупную дорожную технику»,– сообщил глава муниципалитета.
Василий Смолин также отметил, что для восстановления дорожного полотна после схода воды потребуется выполнить значительный объем работ.
Дорога Мухоршибирь-Бичура-Кяхта имеет статус республиканской. Ранее пресс-служба Минтранса РБ сообщала, что проект реконструкции моста через реку Ара-Киреть, пострадавшего во время предыдущего паводка в 2021 году, уже разработан, определяется источник финансирования.
«К ремонту приступят после поступления средств»,
– уточнили в ведомстве.
Фото: Нина Любовникова