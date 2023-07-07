Происшествия 07.07.2023 в 17:47

В Бурятии нашли еще одну туристку из новосибирской группы, пропавшей во время сплава

Спасателям осталось найти еще двоих из пяти
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии нашли еще одну туристку из новосибирской группы, пропавшей во время сплава

В Бурятии нашли живой еще одну туристку из пяти пропавших. Спасателям удалось отыскать уже троих, поиски двух оставшихся продолжаются.

«Обследован частично берег реки, обнаружен ещё один человек из туристической группы. Девушка, жива. Поиск двух туристов продолжается»,

 - сообщают в «Кабанск-инфо 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.
Напомним, ранее двух из пяти пропавших нашли при помощи вертолета. Они оказались живы и сами подали сигнал из ракетницы.

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Как сообщал «Номер один», 6 июля в Бурятии на реке Снежная перевернулись четыре катамарана с туристами.



Фото: МЧС Бурятии

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с 5 по 11 июля

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