В Бурятии нашли еще одну туристку из новосибирской группы, пропавшей во время сплава

В Бурятии нашли живой еще одну туристку из пяти пропавших. Спасателям удалось отыскать уже троих, поиски двух оставшихся продолжаются.

«Обследован частично берег реки, обнаружен ещё один человек из туристической группы. Девушка, жива. Поиск двух туристов продолжается»,

- сообщают в «Кабанск-инфо 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.







Фото: МЧС Бурятии