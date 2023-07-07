В Бурятии двое туристов из пяти пропавших найдены живыми

Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения двух туристов из пяти пропавших на Снежной с вертолета. Двое мужчин услышав звук вертолета спасателей просигналили ракетницей.Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком.Фото: МЧС/скриншот