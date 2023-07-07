Общество 07.07.2023 в 14:21
В Бурятии двое туристов из пяти пропавших найдены живыми
Их нашли с вертолета, услышав звук которого туристы просигналили ракетницей
Текст: Номер один
Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения двух туристов из пяти пропавших на Снежной с вертолета. Двое мужчин услышав звук вертолета спасателей просигналили ракетницей.
Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком.
Поиски остальных участников тургруппы продолжаются.
Фото: МЧС/скриншот
Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком.
Поиски остальных участников тургруппы продолжаются.
Фото: МЧС/скриншот