Происшествия 06.08.2023 в 19:10

В Улан-Удэ еще в одном месте обвалилась дорога

«Топ 5»: напомним, ранее в городе асфальт обвалился на четырех улицах
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ еще в одном месте обвалилась дорога

Читатель «Номер один» прислал в редакцию фото дороги, расположенной в районе Элеватора, по улице Пестеля. Как оказалось, здесь тоже произошел обвал. По снимку видно, что проезд успели огородить. Судя по размытому песку в образовавшейся яме, обвал также мог случиться из-за непогоды.


В Улан-Удэ после дождя асфальт обвалился уже на четвертой улице
03.08.2023 в 17:09
Напомним, ранее во время дождя за одни сутки асфальт провалился на четырех улицах: по улице Гастелло, в 102 микрорайоне, по улице Конечная, по улице Корабельная, а теперь и по улице Пестеля. Можно сказать, в Улан-Удэ появился свой «топ 5» сломанных участков дорог.

 


Фото: "Номер один"

Теги
дорога обвалы дожди

Все новости

В районе Бурятии мужчина ограбил и пытался изнасиловать случайную прохожую в закоулке
06.08.2023 в 19:32
В Улан-Удэ еще в одном месте обвалилась дорога
06.08.2023 в 19:10
В районе Бурятии жители нашли змею
06.08.2023 в 17:12
Глава Бурятии поздравляет с Днем железнодорожника
06.08.2023 в 14:26
Туристов Бурятии призывают регистрировать свой маршрут
06.08.2023 в 12:23
В Бурятии нашли погибшими семерых пропавших жителей
06.08.2023 в 11:39
Повелитель гор
06.08.2023 в 08:00
Бурятский и московский фонды не поделили 27 млн рублей
06.08.2023 в 07:00
В Улан-Удэ горели три автомобиля
05.08.2023 в 16:05
В Улан-Удэ «Водоканалу» вынесли предупреждение за длительное отключение воды
05.08.2023 в 15:57
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В районе Бурятии мужчина ограбил и пытался изнасиловать случайную прохожую в закоулке
31-летнему рецидивисту вынесли приговор
06.08.2023 в 19:32
В Бурятии нашли погибшими семерых пропавших жителей
Поисково-спасательный отряд опубликовал отчет за июль
06.08.2023 в 11:39
В Улан-Удэ горели три автомобиля

Причиной стало короткое замыкание

05.08.2023 в 16:05
Доверчивые жители Бурятии отдали липовым курьерам четыре миллиона

На мошенничестве попались двое местных жителей, «работавшие» в составе преступной группы

05.08.2023 в 14:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru