Происшествия 06.08.2023 в 19:10
В Улан-Удэ еще в одном месте обвалилась дорога
«Топ 5»: напомним, ранее в городе асфальт обвалился на четырех улицах
Текст: Евгения Гармаева
Читатель «Номер один» прислал в редакцию фото дороги, расположенной в районе Элеватора, по улице Пестеля. Как оказалось, здесь тоже произошел обвал. По снимку видно, что проезд успели огородить. Судя по размытому песку в образовавшейся яме, обвал также мог случиться из-за непогоды.
Напомним, ранее во время дождя за одни сутки асфальт провалился на четырех улицах: по улице Гастелло, в 102 микрорайоне, по улице Конечная, по улице Корабельная, а теперь и по улице Пестеля. Можно сказать, в Улан-Удэ появился свой «топ 5» сломанных участков дорог.
В Улан-Удэ после дождя асфальт обвалился уже на четвертой улице
03.08.2023 в 17:09
Фото: "Номер один"