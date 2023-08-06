В Улан-Удэ еще в одном месте обвалилась дорога

Читатель «Номер один» прислал в редакцию фото дороги, расположенной в районе Элеватора, по улице Пестеля. Как оказалось, здесь тоже произошел обвал. По снимку видно, что проезд успели огородить. Судя по размытому песку в образовавшейся яме, обвал также мог случиться из-за непогоды.







Напомним, ранее во время дождя за одни сутки асфальт провалился на четырех улицах: по улице Гастелло, в 102 микрорайоне, по улице Конечная, по улице Корабельная, а теперь и по улице Пестеля. Можно сказать, в Улан-Удэ появился свой «топ 5» сломанных участков дорог.







Фото: "Номер один"