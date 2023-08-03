В Улан-Удэ после дождя асфальт обвалился уже на четвертой улице

В «Номер один» прислали фотографию обвала поблизости с Народным рынком. Там также развалился участок асфальта. Напомним, сегодня в столице Бурятии разгулялся сильный ливень, провалились уже несколько участков асфальтового покрытия– по улицам Гастелло, Конечная, в 102 микрорайоне, а теперь и по улице Корабельная, напротив кафе. На кадрах видна яма перед самым входом в заведение.

Городские службы связывают обвалы с разгулявшейся непогодой – за сутки в городе выпала полумесячная норма осадков в 43 мм при средней норме 70 мм в месяц.









Однако, как отмечают улан-удэнцы, все участки дорог относительно новые. Не совсем понятно, как так вышло, что они не выдержали дождь. На серьезный обвал дороги в 102 квартале выезжал заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Сейчас там идут восстановительные работы, участок огорожен.







«Здесь разрушилось полотно дороги. Почему это произошло, мы в любом случае будем выяснять позже. Сейчас главная наша задача – обеспечить восстановление дорожного полотна, чтобы жители города могли спокойно вернуться домой с работы. Тем более, объездные дороги тоже не в лучшем виде. На данный момент мы также отрабатываем грунтовые дороги»,

- сообщил Сергей Гашев.



Фото: скриншот из видео; КГХ