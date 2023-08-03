Происшествия 03.08.2023 в 17:09

В Улан-Удэ после дождя асфальт обвалился уже на четвертой улице

Еще один обвал произошел в районе рынка Народный
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ после дождя асфальт обвалился уже на четвертой улице

В «Номер один» прислали фотографию обвала поблизости с Народным рынком. Там также развалился участок асфальта. Напомним, сегодня в столице Бурятии разгулялся сильный ливень, провалились уже несколько участков асфальтового покрытия– по улицам Гастелло, Конечная, в 102 микрорайоне, а теперь и по улице Корабельная, напротив кафе. На кадрах видна яма перед самым входом в заведение.

Городские службы связывают обвалы с разгулявшейся непогодой – за сутки в городе выпала полумесячная норма осадков в 43 мм при средней норме 70 мм в месяц.



Однако, как отмечают улан-удэнцы, все участки дорог относительно новые. Не совсем понятно, как так вышло, что они не выдержали дождь. На серьезный обвал дороги в 102 квартале выезжал заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Сейчас там идут восстановительные работы, участок огорожен.


«Здесь разрушилось полотно дороги. Почему это произошло, мы в любом случае будем выяснять позже. Сейчас главная наша задача – обеспечить восстановление дорожного полотна, чтобы жители города могли спокойно вернуться домой с работы. Тем более, объездные дороги тоже не в лучшем виде. На данный момент мы также отрабатываем грунтовые дороги»,

  - сообщил Сергей Гашев.





Фото: скриншот из видео; КГХ
Теги
асфальт обвалы дорога

Все новости

В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за дождей
03.08.2023 в 18:06
Новосибирские ученые научились делать печенье из сверчков
03.08.2023 в 17:26
В Улан-Удэ еще один горожанин пересел с авто на лодку
03.08.2023 в 17:25
В Улан-Удэ после дождя асфальт обвалился уже на четвертой улице
03.08.2023 в 17:09
Энергетики создали карту перевода Улан-Удэ на электроотопление
03.08.2023 в 16:04
В Бурятии 19-летняя племянница организовала разбой на дядю
03.08.2023 в 15:52
Глава Бурятии прокомментировал ситуацию с потопами в Улан-Удэ
03.08.2023 в 15:43
В Улан-Удэ из-за дождя выросло число ДТП
03.08.2023 в 15:42
Избирком Бурятии официально исключил кандидата из первой пятерки КПРФ
03.08.2023 в 15:17
Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой
03.08.2023 в 15:03
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Бурятии 19-летняя племянница организовала разбой на дядю
Ее подельник подкреплял требование отдать деньги ударами топора и полена по мужчине
03.08.2023 в 15:52
В Улан-Удэ из-за дождя выросло число ДТП
Ситуацию на дорогах усугубляют и пьяные водители
03.08.2023 в 15:42
В нескольких микрорайонах Улан-Удэ пропал свет
Исчезновение электричества связано с дождями, говорят энергетики
03.08.2023 в 13:51
В Улан-Удэ из-за дождя обвалился уже третий участок дороги
Со сломанного асфальта едва не опрокинулся автомобиль (видео)
03.08.2023 в 13:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru