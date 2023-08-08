Происшествия 08.08.2023 в 15:26

В селе Каленово ввели карантин из-за бешеной лисицы

Домашних животных будут вакцинировать и держать под наблюдением
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Текст: Константин Воронов
В селе Каленово ввели карантин из-за бешеной лисицы
В Бурятии после подтверждения бешенства у лисицы, обнаруженной в селе Каленово Иволгинского района, прошло внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии под председательством начальника Управления ветеринарии Амгалана Дармаева.

«Комиссия определила неблагополучным пунктом территорию села Каленово, в нем против бешенства будут вакцинированы все восприимчивые животные. По оперативным данным, на территории села Каленово содержатся 439 голов КРС, 42 лошади, 63 свиньи, 71 голова мелкого рогатого скота, 459 собак и 88 кошек. Кроме того, на протяжении 10 дней все они будут находиться под ветеринарным наблюдением для исключения появления симптомов бешенства», - рассказали в Управлении ветеринарии.

Также в селе будут отлавливать, вакцинировать и 14 дней содержать в изоляции животных без владельцев. Администрации поручено обеспечить организованный выпас сельскохозяйственных животных на территории района и провести разъяснительную работу с населением.

На данный момент в селе ветеринары уже вакцинировали 9 голов КРС, 5 свиней, 2 кошки и 2 собаки.

Согласно ветеринарным правилам, карантин продлится на территории села в течение 60 дней.

Фото: «Номер один»
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бешенство

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