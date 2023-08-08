Происшествия 08.08.2023 в 12:25
В Иволгинском районе Бурятии обнаружили бешеную лису
Ветеринары уже приступили к вакцинации домашних животных
Текст: Константин Воронов
В Бурятии поставлен диагноз «бешенство» лисице, которую обнаружили в одном из личных подворий села Каленово Иволгинского района. Об этом сообщили в республиканском Управлении ветеринарии.
«Для принятия необходимых мер сегодня, 8 августа, пройдет заседание противоэпизоотической комиссии Бурятии. О решениях комиссии сообщим позже», - рассказали в ведомстве.
Ветеринарные специалисты уже начали работу по предотвращению распространения болезни. В эпизоотический очаге началась вакцинация крупного рогатого скота и мелких домашних животных.
«Вакцинации будут подвергнуты все восприимчивые животные в неблагополучном пункте - селе Каленово Иволгинского района», - отметили в Управлении ветеринарии Бурятии.
Фото: Управление ветеринарии Бурятии
«Для принятия необходимых мер сегодня, 8 августа, пройдет заседание противоэпизоотической комиссии Бурятии. О решениях комиссии сообщим позже», - рассказали в ведомстве.
Ветеринарные специалисты уже начали работу по предотвращению распространения болезни. В эпизоотический очаге началась вакцинация крупного рогатого скота и мелких домашних животных.
«Вакцинации будут подвергнуты все восприимчивые животные в неблагополучном пункте - селе Каленово Иволгинского района», - отметили в Управлении ветеринарии Бурятии.
Фото: Управление ветеринарии Бурятии
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