В Иволгинском районе Бурятии обнаружили бешеную лису

В Бурятии поставлен диагноз «бешенство» лисице, которую обнаружили в одном из личных подворий села Каленово Иволгинского района. Об этом сообщили в республиканском Управлении ветеринарии.«Для принятия необходимых мер сегодня, 8 августа, пройдет заседание противоэпизоотической комиссии Бурятии. О решениях комиссии сообщим позже», - рассказали в ведомстве.Ветеринарные специалисты уже начали работу по предотвращению распространения болезни. В эпизоотический очаге началась вакцинация крупного рогатого скота и мелких домашних животных.«Вакцинации будут подвергнуты все восприимчивые животные в неблагополучном пункте - селе Каленово Иволгинского района», - отметили в Управлении ветеринарии Бурятии.Фото: Управление ветеринарии Бурятии