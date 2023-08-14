В Бурятии пьяный водитель задавил двухмесячную девочку

«Вечером 13 августа пьяный мужчина на своем автомобиле марки «Тойота Калдина» по одной из улиц в селе Усть-Брянь. В этот момент по обочине дороги шли юноша с девушкой. Они катили детскую коляску, в которой находилась двухмесячная девочка. Пьяный водитель на высокой скорости совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в больницу в карете скорой помощи. 19-летнего юношу госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Состояние опьянения водителя зафиксировано с помощью алкотестера, также у него изъяты образцы крови для проведения химических исследований», - сообщили в следственном ведомстве.





Страшное ДТП произошло вечером 13 августа в селе Усть-Брянь Заиграевского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. 40 лет Победы 44-летний пьяный водитель наехал на двух пешеходов – 19-летнего парня и двухмесячную девочку.«В результате ДТП девочка скончалась, 19-летний мужчина госпитализирован в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.Подробности происшествия рассказали в Следственном комитете Бурятии.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264.1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель автомобиля задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.Расследование уголовного дела поставила на контроль прокуратура Бурятии.Фото: Следственный комитет Бурятии