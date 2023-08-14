Происшествия 14.08.2023 в 12:40
В Бурятии не хватает около 1000 медиков
Но скоро к работе приступят медики, которые обязаны отработать ряд лет после учебы на бюджетных местах
Текст: Петр Санжиев
Сегодня в республике сохраняется дефицит медицинских кадров. В Бурятии работают, например, 3265 врачей, но не хватает еще порядка 600. Среди среднего медицинского персонала не хватает около 400 работников.
В первом полугодии в отрасль пришли 40 врачей. А в ближайшее время их может стать больше. В 2024-25 гг. придут выпускники-медики, которые учились за счет бюджета. По закону, они должны отработать ряд лет по профессии или должны вернуть государству средства, затраченные из бюджета на их обучение.
Первыми придут стоматологи, а затем выпускники по другим меднаправлениям.
В Бурятии уделяют большое внимание решению кадровой проблемы в здравоохранении. Так, в медколледжах Бурятии с 2019 по 2022 гг. число бюджетных мест выросло с 203 до 838 (738 из них являются целевыми местами). Растет целевое обучение и в медВУЗах. В прошлом году выпускники бурятских школ поступили в 15 медицинских ВУЗов России.
Фото: Номер один
В первом полугодии в отрасль пришли 40 врачей. А в ближайшее время их может стать больше. В 2024-25 гг. придут выпускники-медики, которые учились за счет бюджета. По закону, они должны отработать ряд лет по профессии или должны вернуть государству средства, затраченные из бюджета на их обучение.
Первыми придут стоматологи, а затем выпускники по другим меднаправлениям.
В Бурятии уделяют большое внимание решению кадровой проблемы в здравоохранении. Так, в медколледжах Бурятии с 2019 по 2022 гг. число бюджетных мест выросло с 203 до 838 (738 из них являются целевыми местами). Растет целевое обучение и в медВУЗах. В прошлом году выпускники бурятских школ поступили в 15 медицинских ВУЗов России.
Фото: Номер один