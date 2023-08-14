Происшествия 14.08.2023 в 12:40

В Бурятии не хватает около 1000 медиков

Но скоро к работе приступят медики, которые обязаны отработать ряд лет после учебы на бюджетных местах
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии не хватает около 1000 медиков
Сегодня в республике сохраняется дефицит медицинских кадров. В Бурятии работают, например, 3265 врачей, но не хватает еще порядка 600. Среди среднего медицинского персонала не хватает около 400 работников.

В первом полугодии в отрасль пришли 40 врачей. А в ближайшее время их может стать больше. В 2024-25 гг. придут выпускники-медики, которые учились за счет бюджета. По закону, они должны отработать ряд лет по профессии или должны вернуть государству средства, затраченные из бюджета на их обучение.

Первыми придут стоматологи, а затем выпускники по другим меднаправлениям.

В Бурятии уделяют большое внимание решению кадровой проблемы в здравоохранении. Так, в медколледжах Бурятии с 2019 по 2022 гг. число бюджетных мест выросло с 203 до 838 (738 из них являются целевыми местами). Растет целевое обучение и в медВУЗах. В прошлом году выпускники бурятских школ поступили в 15 медицинских ВУЗов России.



Фото: Номер один
Теги
медики врачи

Все новости

Байкал захватывают пираты
14.08.2023 в 13:50
«Новые люди» помогают молодым бурятским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
14.08.2023 в 13:45
В Улан-Удэ из-за сигареты воспламенились баня и гараж
14.08.2023 в 13:43
Морской пехотинец из Бурятии погиб на СВО
14.08.2023 в 13:32
В Бурятии не хватает около 1000 медиков
14.08.2023 в 12:40
В Бурятии граждан призвали активнее идти на диспансеризацию
14.08.2023 в 12:32
В Бурятии разыскивают 17-летнего подростка
14.08.2023 в 12:28
В Улан-Удэ прогнозируют дальнейший рост уровня реки Селенги
14.08.2023 в 12:20
В Бурятии «реанимируют» оперу, запрещенную при Сталине
14.08.2023 в 11:56
В Бурятии артисты Русской драмы выступили перед детьми Донбасса
14.08.2023 в 11:53
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
Байкал захватывают пираты
Священное море заполонили судовладельцы, катающие туристов без лицензии
14.08.2023 в 13:50
В Улан-Удэ из-за сигареты воспламенились баня и гараж
Пожар случился в выходные
14.08.2023 в 13:43
В Бурятии разыскивают 17-летнего подростка
Житель Гусиноозерска пропал 5 августа
14.08.2023 в 12:28
В Улан-Удэ 18-летний воришка ночью стащил из машины руль
Полиция отыскала преступника по следам, оставленным в авто
14.08.2023 в 11:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru