Происшествия 15.08.2023 в 09:40
Главе Следственного комитета России доложат о расследовании ДТП в Бурятии
Александр Бастрыкин взял на контроль дело о погибшей двухмесячной девочке
Текст: Константин Воронов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову доложить об обстоятельствах и ходе расследования дела о ДТП в Заиграевском районе, результате которого погибла двухмесячная девочка. Об этом сегодня сообщили в республиканском следственном ведомстве.
Напомним, вечером 13 августа в селе Усть-Брянь пьяный местный житель на автомобиле сбил 19-летнего парня, идущего по обочине с детской коляской. От полученных травм двухмесячная девочка, находившаяся в коляске, скончалась по пути в больницу. Молодого человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
44-летнего водителя автомобиля задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем смерть человека). Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, вечером 13 августа в селе Усть-Брянь пьяный местный житель на автомобиле сбил 19-летнего парня, идущего по обочине с детской коляской. От полученных травм двухмесячная девочка, находившаяся в коляске, скончалась по пути в больницу. Молодого человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
44-летнего водителя автомобиля задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем смерть человека). Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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