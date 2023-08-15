Происшествия 15.08.2023 в 11:56

В Бурятии пьяный водитель «Паджеро» врезался в дерево, а мотоциклист – в корову

За сутки на дорогах республики произошло несколько ДТП с пострадавшими
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель «Паджеро» врезался в дерево, а мотоциклист – в корову
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, утром в селе Посольское 35-летний пьяный водитель на «Мицубиси Паджеро» выехал за пределы встречной обочины и врезался в дерево. В результате аварии пассажиры внедорожника - девушка и молодой человек – получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.

Днем на ул. Ленина в селе Богдарин 57-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» сбил 17-летнего велосипедиста. Подростка госпитализировали с травмами.

Еще одно ДТП произошло около 17 часов на 461-м км федеральной трассы «Байкал» в Иволгинском районе. Там 39-летний водитель мотоцикла «Хонда» врезался в корову, которая находилось на проезжей части. После столкновения байкеру также потребовалась госпитализация.

Фото: «Номер один»
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии дети устроили два пожара
15.08.2023 в 12:26
Иркутский гидроузел выходит на повышенные расходы
15.08.2023 в 12:00
В Бурятии пьяный водитель «Паджеро» врезался в дерево, а мотоциклист – в корову
15.08.2023 в 11:56
В Улан-Удэ жители Стеклозавода создали петицию против строительства колонии
15.08.2023 в 11:41
Пропавшая в Окинском районе Бурятии девочка пока не найдена
15.08.2023 в 11:04
Бурятская таможня возбудила 16 уголовных дел с начала года
15.08.2023 в 10:53
Житель Бурятии обгорел от воспламенения пороха
15.08.2023 в 10:48
Какой станет клиентская служба СФР будущего?
15.08.2023 в 10:34
Сезон сбора кедрового ореха в Бурятии откроют 12 сентября
15.08.2023 в 10:29
В Бурятии пресекли варварскую добычу золота
15.08.2023 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
В Бурятии дети устроили два пожара
К счастью, происшествия обошлись без пострадавших
15.08.2023 в 12:26
Пропавшая в Окинском районе Бурятии девочка пока не найдена
Её ищут спасатели, полицейские и волонтеры
15.08.2023 в 11:04
Бурятская таможня возбудила 16 уголовных дел с начала года
Из них 12 дел - по фактам контрабанды лесоматериалов, декриминализации ЛПК уделяется особое внимание
15.08.2023 в 10:53
Житель Бурятии обгорел от воспламенения пороха
Мужчина получил ожоги 25% поверхности тела
15.08.2023 в 10:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru