В Бурятии пьяный водитель «Паджеро» врезался в дерево, а мотоциклист – в корову

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, утром в селе Посольское 35-летний пьяный водитель на «Мицубиси Паджеро» выехал за пределы встречной обочины и врезался в дерево. В результате аварии пассажиры внедорожника - девушка и молодой человек – получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.Днем на ул. Ленина в селе Богдарин 57-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» сбил 17-летнего велосипедиста. Подростка госпитализировали с травмами.Еще одно ДТП произошло около 17 часов на 461-м км федеральной трассы «Байкал» в Иволгинском районе. Там 39-летний водитель мотоцикла «Хонда» врезался в корову, которая находилось на проезжей части. После столкновения байкеру также потребовалась госпитализация.Фото: «Номер один»