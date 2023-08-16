Происшествия 16.08.2023 в 15:16
В Бурятии 15-летний мотоциклист попал в ДТП
Врачам пришлось эвакуировать подростка по воздуху из труднодоступной местности
Текст: Евгения Гармаева
14 августа в одном из районов республики 15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП. Из-за падения с мотоцикла ребенок получил травмы, сообщают в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
15 августа в труднодоступную местность направили авиамедицинскую бригаду ТЦМК. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь и провели успешную эвакуацию воздушным транспортом.
Фото: ТЦМК