В Бурятии 15-летний мотоциклист попал в ДТП

14 августа в одном из районов республики 15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП. Из-за падения с мотоцикла ребенок получил травмы, сообщают в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

15 августа в труднодоступную местность направили авиамедицинскую бригаду ТЦМК. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь и провели успешную эвакуацию воздушным транспортом.



Фото: ТЦМК