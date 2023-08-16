Происшествия 16.08.2023 в 15:16

В Бурятии 15-летний мотоциклист попал в ДТП

Врачам пришлось эвакуировать подростка по воздуху из труднодоступной местности
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии 15-летний мотоциклист попал в ДТП

14 августа в одном из районов республики 15-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП. Из-за падения с мотоцикла ребенок получил травмы, сообщают в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

15 августа в труднодоступную местность направили авиамедицинскую бригаду ТЦМК. Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь и провели успешную эвакуацию воздушным транспортом.

Фото: ТЦМК

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ДТП мотоциклист медицина катастроф ТЦМК

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с 16 по 22 августа

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