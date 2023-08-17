Происшествия 17.08.2023 в 16:07

В Бурятии две женщины угнали иномарку у собутыльника

Проснувшись утром на берегу озера, мужчина не обнаружил ни подруг, ни автомобиля
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии две женщины угнали иномарку у собутыльника
Вечером 15 августа в полицию Муйского района поступило заявление об угоне автомобиля «Тайота Калдина» от 57-летнего жителя поселка Таксимо. Мужчина рассказал, что отдыхал на озере Баранчеевском с двумя знакомыми женщинами – местными жительницами 46 и 50 лет. Они всю ночь распивали спиртное у костра. Затем мужчина уснул на берегу, а, проснувшись, не обнаружил подруг и автомобиль.

Гражданин попытался связаться с женщинами, но их телефоны были выключены. Тогда он обратился в полицию. Ориентировку на машину передали наружным нарядам.

Угнанный автомобиль инспекторы ГИБДД заметили при выезде с озера Ульто. Иномарку остановили, за рулем машины находилась 35-летняя пьяная гражданка. Две женщины, которые отдыхали вместе с хозяином авто, сидели в салоне. Они также были пьяны.

«Следователь в ходе опроса участников инцидента выяснил, что две женщины, проснувшись днем, решили прокатиться на автомобиле собутыльника. Они оставили спящего мужчину одного на берегу и уехали на другое озеро. Там гражданки встретили подругу и продолжили распивать спиртное. Когда компания решила возвращаться домой, то 46-летняя гражданка, которая угнала чужой автомобиль, передала ключи своей 35-летней знакомой, поскольку та была меньше пьяна», - рассказали в МВД Бурятии.

В отношении 46-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Известно, что она не работает, ранее судима за причинение тяжкого вреда здоровью. Её 35-летняя подруга, которая вела автомобиль, привлечена к административной ответственности за езду в пьяном виде.

Фото: «Номер один»
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с 16 по 22 августа

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