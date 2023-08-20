В Бурятии ввели режим ЧС

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, на комиссии по ситуации в Северо-Байкальском районе было принято решение ввести в Бурятии режим ЧС. Причина - разрушение дамбы, выход реки Холодной из берегов и размытие БАМа.«Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС. Мне доложили текущую ситуацию, определились с экстренными мерами. Сейчас привлекаем дорожную и строительную технику, работающую у предприятий поблизости, в первую очередь самосвалы, экскаваторы. ВСЖД также принимает все меры для ликвидации последствий».По словам Алексея Цыденова, уровень воды идёт на спад, поэтому вскоре будет восстановлена автомобильная дорога, по которой уже будут перевозить пассажиров, следующих по БАМу.«Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей. Женщину с обострением аппендицита, в отрезанном водой поселке, доставляем до больницы по воде на лодке».Между тем, зампред правительства Бурятии Евгений Луковников рассказал, как идет спасательная операция на перегоне Кичера – Холодный.«Участники спасательной операции доставили продукты для РЖД в пассажирские вагоны и вывоз нуждающихся в помощи людей», - написал он.Фото: t.me/lukovnikovE