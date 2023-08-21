Происшествия 21.08.2023 в 12:31

Пропавший в Бурятии работник железной дороги найден мертвым

Обстоятельства его гибели пока не сообщаются
A- A+
Текст: Константин Воронов
Пропавший в Бурятии работник железной дороги найден мертвым
В Бурятии работник РЖД из Северобайкальска, который пропал утром 20 августа по пути в Кичеру, найден мертвым, сообщили в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо. 24/7». Обстоятельства его гибели пока не сообщаются.

Как сообщал «Номер один», 20 августа мужчина отправился из Северобайкальска на работу в Кичеру. Его довезли до потока воды, который он решил перейти пешком. Со стороны Кичеры его ждала другая машина. По дороге мужчина один раз вышел на связь, а затем был недоступен.

Напомним, в Северобайкальском районе из-за выхода реки Холодной из берегов размыло железнодорожный путь на БАМе, также ограничено движение на участке автодороги Северобайкальск - Новый Уоян в 39 км от Северобайкальска. По данным чата «Северобайкальск-инфо.24/7», за последние 12 часов уровень воды в реке спал на 30 см. Сейчас в зоне затопления идут аварийно-восстановительные работы. В республике объявлен режим ЧС.

Теги
несчастный случай

Все новости

Житель Бурятии угнал автомобиль вместе с хозяином
21.08.2023 в 12:43
Пропавший в Бурятии работник железной дороги найден мертвым
21.08.2023 в 12:31
В Бурятии жители застряли на катере посреди залива
21.08.2023 в 12:20
В Улан-Удэ может случиться частичная задержка отопительного сезона
21.08.2023 в 11:34
В районе Бурятии из-за неосторожности человека воспламенился лес
21.08.2023 в 11:26
За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 россиян
21.08.2023 в 11:13
В Бурятии региональный фонд развития промышленности выдал 12 льготных займов
21.08.2023 в 11:09
«Мы не враги Байкалу, мы здесь живем»
21.08.2023 в 09:54
Работник железной дороги пропал в зоне затопления в Бурятии
21.08.2023 в 09:51
Глава Бурятии призвал пересмотреть запрет на использование пластика
21.08.2023 в 09:37
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
Житель Бурятии угнал автомобиль вместе с хозяином
Владелец машины проснулся, только когда угонщик попал в ДТП
21.08.2023 в 12:43
В Бурятии жители застряли на катере посреди залива
Они не могли доплыть до берега из-за мощных волн
21.08.2023 в 12:20
В районе Бурятии из-за неосторожности человека воспламенился лес
Жителям напоминают: в республике действует особый противопожарный режим
21.08.2023 в 11:26
Работник железной дороги пропал в зоне затопления в Бурятии
Мужчина собирался вброд пересечь поток воды, но в назначенную точку так и не пришел
21.08.2023 в 09:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru