Происшествия 21.08.2023 в 12:31
Пропавший в Бурятии работник железной дороги найден мертвым
Обстоятельства его гибели пока не сообщаются
Текст: Константин Воронов
В Бурятии работник РЖД из Северобайкальска, который пропал утром 20 августа по пути в Кичеру, найден мертвым, сообщили в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо. 24/7». Обстоятельства его гибели пока не сообщаются.
Как сообщал «Номер один», 20 августа мужчина отправился из Северобайкальска на работу в Кичеру. Его довезли до потока воды, который он решил перейти пешком. Со стороны Кичеры его ждала другая машина. По дороге мужчина один раз вышел на связь, а затем был недоступен.
Напомним, в Северобайкальском районе из-за выхода реки Холодной из берегов размыло железнодорожный путь на БАМе, также ограничено движение на участке автодороги Северобайкальск - Новый Уоян в 39 км от Северобайкальска. По данным чата «Северобайкальск-инфо.24/7», за последние 12 часов уровень воды в реке спал на 30 см. Сейчас в зоне затопления идут аварийно-восстановительные работы. В республике объявлен режим ЧС.
Как сообщал «Номер один», 20 августа мужчина отправился из Северобайкальска на работу в Кичеру. Его довезли до потока воды, который он решил перейти пешком. Со стороны Кичеры его ждала другая машина. По дороге мужчина один раз вышел на связь, а затем был недоступен.
Напомним, в Северобайкальском районе из-за выхода реки Холодной из берегов размыло железнодорожный путь на БАМе, также ограничено движение на участке автодороги Северобайкальск - Новый Уоян в 39 км от Северобайкальска. По данным чата «Северобайкальск-инфо.24/7», за последние 12 часов уровень воды в реке спал на 30 см. Сейчас в зоне затопления идут аварийно-восстановительные работы. В республике объявлен режим ЧС.
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