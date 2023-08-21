Происшествия 21.08.2023 в 09:51
Работник железной дороги пропал в зоне затопления в Бурятии
Мужчина собирался вброд пересечь поток воды, но в назначенную точку так и не пришел
Текст: Константин Воронов
В Бурятии разыскивается работник РЖД, житель Северобайкальска Иван Телешев. Утром 20 августа он должен был выйти на работу в поселке Кичера, однако на место так и не прибыл.
Как рассказали в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо. 24/7», мужчину довезли до потока воды, который он собирался перейти пешком. Со стороны Кичеры его ждала другая машина.
«По дороге он один раз вышел на связь и далее был недоступен. Информации о нем больше нет у родных», - сообщили в чате.
Сегодня на поиски Ивана Телешева выехала группа представителей «Красного креста» в составе пяти человек. Они будут обследовать лесной массив и прилегающую к железной дороге местность.
Напомним, в Северобайкальском районе из-за выхода реки Холодной из берегов размыло железнодорожный путь на БАМе, также ограничено движение на участке автодороги Северобайкальск - Новый Уоян в 39 км от Северобайкальска. По данным чата «Северобайкальск-инфо.24/7», за последние 12 часов уровень воды в реке спал на 30 см. Сейчас в зоне затопления идут аварийно-восстановительные работы. В республике объявлен режим ЧС.
Как рассказали в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо. 24/7», мужчину довезли до потока воды, который он собирался перейти пешком. Со стороны Кичеры его ждала другая машина.
«По дороге он один раз вышел на связь и далее был недоступен. Информации о нем больше нет у родных», - сообщили в чате.
Сегодня на поиски Ивана Телешева выехала группа представителей «Красного креста» в составе пяти человек. Они будут обследовать лесной массив и прилегающую к железной дороге местность.
Напомним, в Северобайкальском районе из-за выхода реки Холодной из берегов размыло железнодорожный путь на БАМе, также ограничено движение на участке автодороги Северобайкальск - Новый Уоян в 39 км от Северобайкальска. По данным чата «Северобайкальск-инфо.24/7», за последние 12 часов уровень воды в реке спал на 30 см. Сейчас в зоне затопления идут аварийно-восстановительные работы. В республике объявлен режим ЧС.
Тегинаводнение