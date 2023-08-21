Происшествия 21.08.2023 в 17:27

Жительница Бурятии обгорела, пытаясь потушить пожар

Мужчину, который оказался заблокирован огнем, удалось спасти
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии обгорела, пытаясь потушить пожар
Днём 20 августа в селе Мухоршибирь произошел пожар на территории одного из частных домов. К моменту приезда пожарных огнём были охвачены баня, гараж, забор и пристроенная к дому веранда, была угроза распространения огня и на жилой дом.

«Пожар удалось ликвидировать за полтора часа. В результате полностью сгорела баня и крыша, объединяющая баню и гараж, повреждён забор и пристроенная к дому веранда. Огнеборцами был спасён хозяин дома, который во время пожара находился внутри и не мог покинуть помещение самостоятельно – выход был заблокирован огнём. Пожарным пришлось эвакуировать мужчину через окно», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Во время пожара ожог 2-ой степени получила женщина, которая самостоятельно пыталась потушить огонь до приезда пожарных.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в бане.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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