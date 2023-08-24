В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в подполье

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже уроженца Амурской области, который находился в федеральном розыске.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, кража произошла в поселке Онохой. Потерпевший сообщил, что из салона его автомобиля похищен травматический пистолет. При этом мужчина передал полицейским данные о приметах и личности предполагаемого преступника.«Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции в одном из частных домов задержали подозреваемого, который прятался в подполье. Похищенное оружие стоимостью более 25 тысяч рублей изъято и возвращено владельцу», - сообщили в Росгвардии.В ходе установления личности злоумышленника выяснилось, что 30-летний гражданин родом из Амурской области и находится в федеральном розыске. У себя на родине мужчина является фигурантом уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения. От органов дознания он скрылся.По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии