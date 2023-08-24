Происшествия 24.08.2023 в 09:20
В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в подполье
Мужчина похитил травматический пистолет из автомобиля в поселке Онохой
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже уроженца Амурской области, который находился в федеральном розыске.
Как рассказали в Росгвардии Бурятии, кража произошла в поселке Онохой. Потерпевший сообщил, что из салона его автомобиля похищен травматический пистолет. При этом мужчина передал полицейским данные о приметах и личности предполагаемого преступника.
«Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции в одном из частных домов задержали подозреваемого, который прятался в подполье. Похищенное оружие стоимостью более 25 тысяч рублей изъято и возвращено владельцу», - сообщили в Росгвардии.
В ходе установления личности злоумышленника выяснилось, что 30-летний гражданин родом из Амурской области и находится в федеральном розыске. У себя на родине мужчина является фигурантом уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения. От органов дознания он скрылся.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия Бурятии
Как рассказали в Росгвардии Бурятии, кража произошла в поселке Онохой. Потерпевший сообщил, что из салона его автомобиля похищен травматический пистолет. При этом мужчина передал полицейским данные о приметах и личности предполагаемого преступника.
«Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции в одном из частных домов задержали подозреваемого, который прятался в подполье. Похищенное оружие стоимостью более 25 тысяч рублей изъято и возвращено владельцу», - сообщили в Росгвардии.
В ходе установления личности злоумышленника выяснилось, что 30-летний гражданин родом из Амурской области и находится в федеральном розыске. У себя на родине мужчина является фигурантом уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения. От органов дознания он скрылся.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия Бурятии
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