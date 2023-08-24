Происшествия 24.08.2023 в 09:20

В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в подполье

Мужчина похитил травматический пистолет из автомобиля в поселке Онохой
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в подполье
В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже уроженца Амурской области, который находился в федеральном розыске.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, кража произошла в поселке Онохой. Потерпевший сообщил, что из салона его автомобиля похищен травматический пистолет. При этом мужчина передал полицейским данные о приметах и личности предполагаемого преступника.

«Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции в одном из частных домов задержали подозреваемого, который прятался в подполье. Похищенное оружие стоимостью более 25 тысяч рублей изъято и возвращено владельцу», - сообщили в Росгвардии.

В ходе установления личности злоумышленника выяснилось, что 30-летний гражданин родом из Амурской области и находится в федеральном розыске. У себя на родине мужчина является фигурантом уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения. От органов дознания он скрылся.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
кража

Все новости

Селенга в Улан-Удэ подросла еще на сантиметр
24.08.2023 в 09:34
В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в подполье
24.08.2023 в 09:20
Сокращение штата: что важно знать?
24.08.2023 в 09:00
Скандальная стройка в Улан-Удэ не избавилась от противоречий
24.08.2023 в 06:00
Трутнев требует быстро ликвидировать последствия подтоплений в Бурятии
23.08.2023 в 19:27
В Бурятии открыли продажи билетов на премьеру национальной оперы «Эреэхэн»
23.08.2023 в 17:54
«Водоканал» организует выездной офис для жителей левобережья Улан-Удэ
23.08.2023 в 17:35
В Бурятии девушка-спортсменка обезвредила насильника
23.08.2023 в 17:17
Названы лучшие школы Бурятии
23.08.2023 в 16:38
В Бурятии внедрят региональный социальный стандарт
23.08.2023 в 16:34
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
Трутнев требует быстро ликвидировать последствия подтоплений в Бурятии
Ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ, которые ведутся круглосуточно,  намечен на 24 августа
23.08.2023 в 19:27
«Водоканал» организует выездной офис для жителей левобережья Улан-Удэ
Такие меры необходимы из-за непростой паводковой ситуации в столице республики
23.08.2023 в 17:35
В Бурятии девушка-спортсменка обезвредила насильника
Нападавший не знал, что его жертва - кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу
23.08.2023 в 17:17
«Под землю спустилась со своим парнем - не выжили оба»
Во время экскурсии по коллектору в Москве погибла школьница из Новосибирска
23.08.2023 в 15:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru