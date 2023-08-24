Происшествия 24.08.2023 в 11:55
Следственный комитет начал проверку ЧП в детском лагере Бурятии
У 21 ребенка выявлены симптомы кишечной инфекции
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту происшествия в детском лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе.
Как рассказали в следственном ведомстве, днем 23 августа в лагере у 21 ребенка разных возрастных групп проявились симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии в виде тошноты и диареи.
«Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований. Дети будут получать лечение в амбулаторных условиях», - сообщили в Следственном комитете.
Сейчас в лагере идет проверка. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства массового отравления детей, устанавливают точный диагноз и источник заболевания.
Расследование происшествия также держит на контроле прокуратура Бурятии.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в следственном ведомстве, днем 23 августа в лагере у 21 ребенка разных возрастных групп проявились симптомы кишечной инфекции неустановленной этиологии в виде тошноты и диареи.
«Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований. Дети будут получать лечение в амбулаторных условиях», - сообщили в Следственном комитете.
Сейчас в лагере идет проверка. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства массового отравления детей, устанавливают точный диагноз и источник заболевания.
Расследование происшествия также держит на контроле прокуратура Бурятии.
Фото: «Номер один»
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