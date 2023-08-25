Происшествия 25.08.2023 в 06:00
В Улан-Удэ началось судебное разбирательство по «полицейскому» ДТП
Пострадавший в аварии правоохранитель запросил миллион рублей
Текст: Петр Санжиев
В столице Бурятии в самом разгаре судебный процесс по так называемому «полицейскому» ДТП. Напомним, что речь идет о ДТП с участием трех автомобилей, которое произошло в Советском районе Улан-Удэ - невдалеке от моста «Бегущая лань» - в августе прошлого года.
Групповое на перекрестке
«Номер один» ранее уже рассказывал своим читателям о том, что произошло на дороге и в ходе следствия, которое велось Следкомом Бурятии.
Полицейский «УАЗ», ехавший по служебному заданию, сначала вскользь столкнулся с «Дэу», двигавшимся на зеленый сигнал светофора, потом хорошо «впечатался» в заднюю часть «Ниссана» и перевернулся. ДТП произошло в районе перекрестка. Две гражданских машины выезжали на трассу, по которой двигался «УАЗ», с перпендикулярной дороги: одна - с левой стороны, а другая - с правой.
В результате ДТП получил серьезные телесные повреждения полицейский, находившийся в служебной машине на пассажирском месте. Возбудили уголовное дело, и у следователя cформировалась версия, что вина за все это лежит на водителе «Дэу» по фамилии Арефьев.
Как ранее отмечал адвокат Арефьева Владимир Максимов, из показаний полицейского-водителя «вытекала» вина Арефьева. «Полицейский утверждал, что Арефьев на «Дэу» практически остановился, и подумал, что тот его пропускает, но потом Арефьев неожиданно нажал на газ», - рассказывал адвокат. При этом утверждалось, что полицейские ехали по служебному заданию с сиреной и на вполне обычной скорости - около 60 км/ч. Мысль следствия свелась к тому, что Арефьев на «Дэу» имел возможность заблаговременно заметить «УАЗ» и уступить дорогу приближавшейся к перекрестку полиции.
Столкновение между «УАЗом» и «Дэу» попало на видеокамеры. Вокруг видеозаписей развернулась своя история. Арефьев с адвокатом всегда говорили, что, по их оценке, полиция передвигалась на гораздо большей скорости.
По поводу того, что Арефьев почти остановился, но затем неожиданно рванул вперед, адвокат, сколько не пересматривал видео, не нашел этого. Они были даже на приеме у руководителя бурятского Следкома Вячеслава Сухорукова.
На стадии следствия Арефьев обратился к лицензированному специалисту, чтобы тот по видеозаписям установил скорость служебной машины. Заключение, выданное специалистом, подтвердило точку зрения Арефьева насчет скорости.
Развязка близка
И вот дело дошло до суда. У Арефьева тот же адвокат, что помогал ему на этапе следствия. Как сообщил Владимир Максимов «Номер один», на процессе сторона обвинения и сторона Арефьева остались на своих позициях.
Обвинение изложило свою позицию. Показания дал сотрудник-водитель служебной машины. В зале суда уже допрошен тот лицензированный специалист, который провел исследование видео и выдал Арефьеву заключение о скорости движения «УАЗа».
- После его допроса прокуратура стала настаивать, чтобы допросили представителя «Забайкальской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ», который принимал участие в следственном эксперименте. Наверное, хотят в чем-то «перебить» показания специалиста с нашей стороны. Возможно, убедить суд в том, что скорость движения полицейской машины не имеет большого значения. Ведь, напомню, что, как ранее говорил сам представитель «Забайкальской лаборатории», в их лаборатории нет ни одного человека, который имел бы допуск к определению скорости машины по видео. Раньше был, но сейчас нет… Но мы не возражали против его судебного допроса, - вспоминает адвокат Максимов.
Оценивая атмосферу на процессе, он считает, что Фемида задумалась над заключением, полученным Арефьевым от лицензированного специалиста.
- Когда мы просили следствие приобщить заключение к материалам дела, нам отказали. Суд, в отличие от следствия, приобщил этот документ к материалам и теперь должен дать оценку заключению. Выступая в суде, специалист, на мой взгляд, очень убедительно все разъяснил, подтвердил выводы о скорости «УАЗа», изложенные в его заключении. По одному видео - из салона «УАЗа» - скорость определена в 99,7 км/ч. По другому - с камеры на доме - в 99,4 км/ч. Значения очень близкие. Видео подтвердили друг друга, - полагает адвокат.
Суд тоже просмотрел видео. Адвокат здесь попросил Фемиду обратить внимание на утверждение полицейского-водителя, что он увидел, как «Дэу» Арефьева затормозил, подумал, что тот пропускает полицию и не стал снижать скорость «УАЗа», но гражданский автомобиль вдруг (буквально за секунду до будущего столкновения) сделал рывок.
Также допрошен водитель «Ниссана».
- Водитель «Ниссана» сказал, что, поворачивая на трассу, он слышал сирену, но, посмотрев на дорогу, не увидел «УАЗ». Это подтверждает наше мнение, что «УАЗ» двигался на большой скорости и находился далеко – сирену слышно, а машины еще не видно, - говорит об этапах процесса адвокат.
Судебный допрос Арефьева еще впереди. При этом адвокат твердо заверил, что будет ходатайствовать, чтобы суд назначил экспертизу видео.
Интересно, что пострадавший полицейский-пассажир вдруг запросил взыскать с подсудимого 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
- Он мог заявить о компенсации на стадии следствия, продолжавшегося довольно долго. Но сделал это только в зале суда. Почему так получилось, непонятно. Но у него, конечно, есть право заявить об этом в ходе процесса, и он воспользовался им, - отмечает Владимир Максимов.
Настроение у самого подсудимого Арефьева в целом нормальное. Как помнят постоянные читатели нашего издания, ранее он говорил, что не считает себя виновным.
Фото: из личного архива Арефьева
Групповое на перекрестке
«Номер один» ранее уже рассказывал своим читателям о том, что произошло на дороге и в ходе следствия, которое велось Следкомом Бурятии.
Полицейский «УАЗ», ехавший по служебному заданию, сначала вскользь столкнулся с «Дэу», двигавшимся на зеленый сигнал светофора, потом хорошо «впечатался» в заднюю часть «Ниссана» и перевернулся. ДТП произошло в районе перекрестка. Две гражданских машины выезжали на трассу, по которой двигался «УАЗ», с перпендикулярной дороги: одна - с левой стороны, а другая - с правой.
В результате ДТП получил серьезные телесные повреждения полицейский, находившийся в служебной машине на пассажирском месте. Возбудили уголовное дело, и у следователя cформировалась версия, что вина за все это лежит на водителе «Дэу» по фамилии Арефьев.
Как ранее отмечал адвокат Арефьева Владимир Максимов, из показаний полицейского-водителя «вытекала» вина Арефьева. «Полицейский утверждал, что Арефьев на «Дэу» практически остановился, и подумал, что тот его пропускает, но потом Арефьев неожиданно нажал на газ», - рассказывал адвокат. При этом утверждалось, что полицейские ехали по служебному заданию с сиреной и на вполне обычной скорости - около 60 км/ч. Мысль следствия свелась к тому, что Арефьев на «Дэу» имел возможность заблаговременно заметить «УАЗ» и уступить дорогу приближавшейся к перекрестку полиции.
Столкновение между «УАЗом» и «Дэу» попало на видеокамеры. Вокруг видеозаписей развернулась своя история. Арефьев с адвокатом всегда говорили, что, по их оценке, полиция передвигалась на гораздо большей скорости.
По поводу того, что Арефьев почти остановился, но затем неожиданно рванул вперед, адвокат, сколько не пересматривал видео, не нашел этого. Они были даже на приеме у руководителя бурятского Следкома Вячеслава Сухорукова.
На стадии следствия Арефьев обратился к лицензированному специалисту, чтобы тот по видеозаписям установил скорость служебной машины. Заключение, выданное специалистом, подтвердило точку зрения Арефьева насчет скорости.
Развязка близка
И вот дело дошло до суда. У Арефьева тот же адвокат, что помогал ему на этапе следствия. Как сообщил Владимир Максимов «Номер один», на процессе сторона обвинения и сторона Арефьева остались на своих позициях.
Обвинение изложило свою позицию. Показания дал сотрудник-водитель служебной машины. В зале суда уже допрошен тот лицензированный специалист, который провел исследование видео и выдал Арефьеву заключение о скорости движения «УАЗа».
- После его допроса прокуратура стала настаивать, чтобы допросили представителя «Забайкальской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ», который принимал участие в следственном эксперименте. Наверное, хотят в чем-то «перебить» показания специалиста с нашей стороны. Возможно, убедить суд в том, что скорость движения полицейской машины не имеет большого значения. Ведь, напомню, что, как ранее говорил сам представитель «Забайкальской лаборатории», в их лаборатории нет ни одного человека, который имел бы допуск к определению скорости машины по видео. Раньше был, но сейчас нет… Но мы не возражали против его судебного допроса, - вспоминает адвокат Максимов.
Оценивая атмосферу на процессе, он считает, что Фемида задумалась над заключением, полученным Арефьевым от лицензированного специалиста.
- Когда мы просили следствие приобщить заключение к материалам дела, нам отказали. Суд, в отличие от следствия, приобщил этот документ к материалам и теперь должен дать оценку заключению. Выступая в суде, специалист, на мой взгляд, очень убедительно все разъяснил, подтвердил выводы о скорости «УАЗа», изложенные в его заключении. По одному видео - из салона «УАЗа» - скорость определена в 99,7 км/ч. По другому - с камеры на доме - в 99,4 км/ч. Значения очень близкие. Видео подтвердили друг друга, - полагает адвокат.
Суд тоже просмотрел видео. Адвокат здесь попросил Фемиду обратить внимание на утверждение полицейского-водителя, что он увидел, как «Дэу» Арефьева затормозил, подумал, что тот пропускает полицию и не стал снижать скорость «УАЗа», но гражданский автомобиль вдруг (буквально за секунду до будущего столкновения) сделал рывок.
Также допрошен водитель «Ниссана».
- Водитель «Ниссана» сказал, что, поворачивая на трассу, он слышал сирену, но, посмотрев на дорогу, не увидел «УАЗ». Это подтверждает наше мнение, что «УАЗ» двигался на большой скорости и находился далеко – сирену слышно, а машины еще не видно, - говорит об этапах процесса адвокат.
Судебный допрос Арефьева еще впереди. При этом адвокат твердо заверил, что будет ходатайствовать, чтобы суд назначил экспертизу видео.
Интересно, что пострадавший полицейский-пассажир вдруг запросил взыскать с подсудимого 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
- Он мог заявить о компенсации на стадии следствия, продолжавшегося довольно долго. Но сделал это только в зале суда. Почему так получилось, непонятно. Но у него, конечно, есть право заявить об этом в ходе процесса, и он воспользовался им, - отмечает Владимир Максимов.
Настроение у самого подсудимого Арефьева в целом нормальное. Как помнят постоянные читатели нашего издания, ранее он говорил, что не считает себя виновным.
Фото: из личного архива Арефьева