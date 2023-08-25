В Бурятии подросток за рулем «Хонды» угодил в ДТП

Госавтоинспекция Бурятии продолжает фиксировать тревожную тенденцию участившихся случаев ДТП, когда за рулем транспортных средств оказываются несовершеннолетние. Так ночью в Заиграевском районе 14–летний подросток, управлявший автомобилем «Хонда Степ Вагон», вблизи Онохоя не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии подросток и его 12-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали в больницу.Еще одно ДТП случилось днем 22 августа на ул. Ленина в селе Эрхирик. Там 14-летняя девочка на мопеде «Рэйсер Рубикон» сбила 10-летнего мальчика. В результате аварии школьница с травмами была доставлена в больницу.Госавтоинспекция призывает родителей хранить ключи от транспортных средств в недоступных для детей местах, и не допускать их к управлению транспортом без прав и навыков вождения.Фото: «Номер один»