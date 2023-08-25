Происшествия 25.08.2023 в 09:17

В Бурятии подросток за рулем «Хонды» угодил в ДТП

В аварии пострадал сам малолетний водитель и его 12-летняя пассажирка
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии подросток за рулем «Хонды» угодил в ДТП
Госавтоинспекция Бурятии продолжает фиксировать тревожную тенденцию участившихся случаев ДТП, когда за рулем транспортных средств оказываются несовершеннолетние. Так ночью в Заиграевском районе 14–летний подросток, управлявший автомобилем «Хонда Степ Вагон», вблизи Онохоя не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии подросток и его 12-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали в больницу.

Еще одно ДТП случилось днем 22 августа на ул. Ленина в селе Эрхирик. Там 14-летняя девочка на мопеде «Рэйсер Рубикон» сбила 10-летнего мальчика. В результате аварии школьница с травмами была доставлена в больницу.

Госавтоинспекция призывает родителей хранить ключи от транспортных средств в недоступных для детей местах, и не допускать их к управлению транспортом без прав и навыков вождения.

Фото: «Номер один»
Теги
ДТП

Все новости

Селенга в Улан-Удэ резко отступила
25.08.2023 в 09:37
В Улан-Удэ будут судить расхитителя бюджетных средств
25.08.2023 в 09:31
В Бурятии подросток за рулем «Хонды» угодил в ДТП
25.08.2023 в 09:17
Договор с риелтором
25.08.2023 в 09:00
В Улан-Удэ началось судебное разбирательство по «полицейскому» ДТП
25.08.2023 в 06:00
В Улан-Удэ пройдет «День добра»
24.08.2023 в 18:19
«Откладывать решение нельзя»
24.08.2023 в 17:38
Жителей Бурятии озадачил неизвестный дрон
24.08.2023 в 17:22
В Улан-Удэ откроется выставка Виктора Бута
24.08.2023 в 16:25
В Бурятии число пострадавших от инфекции в детском лагере достигло 28
24.08.2023 в 16:10
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
В Улан-Удэ будут судить расхитителя бюджетных средств
Руководитель строительной фирмы нанес ущерб бюджету на 3,7 млн рублей
25.08.2023 в 09:31
В Улан-Удэ началось судебное разбирательство по «полицейскому» ДТП
Пострадавший в аварии правоохранитель запросил миллион рублей
25.08.2023 в 06:00
В Бурятии число пострадавших от инфекции в детском лагере достигло 28
Сейчас лагерь закрыт, детей оттуда вывозят
24.08.2023 в 16:10
В Улан-Удэ найдены пропавшие после домашних ссор мужчины
Один из них пил у друзей, второго нашли на животноводческой стоянке
24.08.2023 в 15:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru