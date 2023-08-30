Происшествия 30.08.2023 в 10:12

В Улан-Удэ чиновников хотят привлечь к ответственности за смерть ребенка

Смертельное ДТП на Верхней Березовке показало, что власти не следят за дорожной разметкой
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ чиновников хотят привлечь к ответственности за смерть ребенка
Следственный комитет Бурятии по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по факту бездействия чиновников Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ - «халатность, повлекшая смерть человека». Оно связано со смертельным ДТП, которое произошло в июле не Верхней Березовке.

Напомним, днем 22 июля на ул. Егорова в Улан-Удэ 66-летний водитель автомобиля «Ниссан Алмера» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 5-летнюю девочку и её мать. В результате женщина получила травмы, а ребенок погиб.

В связи с происшествием прокуратура Бурятии провела проверку, которая выявила нарушения в организации безопасности дорожного движения.

«Установлено, что разметка нерегулируемого пешеходного перехода в ходе эксплуатации стала недостаточно различима, не соответствовала требованиям ГОСТа. Ненадлежащая организация работ по содержанию дорог местного значения должностными лицами уполномоченного комитета администрации, отсутствие контроля за нанесением дорожной разметки на пешеходных переходах Улан-Удэ привело к нарушению правил дорожного движения, причинению вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних», - констатировали в надзорном ведомстве.

По итогам проверки должностные лица Комитета городского хозяйства были предостережены о недопустимости нарушений законодательства в данной сфере, а её материалы прокуратура направила в Следственный комитет. Расследование возбужденного уголовного дела также находится на контроле прокуратуры.

Фото: ГИБДД Бурятии
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халатность ДТП

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