Происшествия 22.07.2023 в 16:44

В Улан-Удэ насмерть сбили 5-летнюю девочку

Наезд произошел на пешеходном переходе
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ насмерть сбили 5-летнюю девочку
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня днем на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка. В результате ДТП 5-летняя девочка от полученных травм скончалась», - сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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