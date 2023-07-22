В Улан-Удэ насмерть сбили 5-летнюю девочку

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня днем на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ.«По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка. В результате ДТП 5-летняя девочка от полученных травм скончалась», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии