Происшествия 30.08.2023 в 10:54
В Улан-Удэ пьяная женщина напала на фельдшеров скорой помощи
Во время суматохи пациент, ради которого приехали медики, сбежал
Текст: Константин Воронов
Инцидент с работниками скорой помощи произошел на улице Ключевская в Улан-Удэ. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, медики приехали туда, чтобы оказать помощь мужчине, которому стало плохо.
«В ходе оказания помощи пьяная знакомая мужчины стала мешать работе медиков – после неудавшейся попытки проникнуть в карету скорой помощи женщина начала пинать автомобиль. Водитель и фельдшер скорой пытались успокоить горожанку, однако та не унималась. Она разбила очки водителю, а фельдшеру нанесла побои. Не справившись с буйной женщиной, медики вызвали наряд вневедомственной охраны», - рассказали в Росгвардии.
После прибытия росгвардейцев гражданка успокоилась. Её задержали и доставили в полицию. Как выяснилось, 30-летняя неработающая горожанка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности.
Что касается мужчины, которому вызвали «скорую», то он убежал с места происшествия во время поднявшейся суматохи.
Фото: Росгвардия Бурятии
«В ходе оказания помощи пьяная знакомая мужчины стала мешать работе медиков – после неудавшейся попытки проникнуть в карету скорой помощи женщина начала пинать автомобиль. Водитель и фельдшер скорой пытались успокоить горожанку, однако та не унималась. Она разбила очки водителю, а фельдшеру нанесла побои. Не справившись с буйной женщиной, медики вызвали наряд вневедомственной охраны», - рассказали в Росгвардии.
После прибытия росгвардейцев гражданка успокоилась. Её задержали и доставили в полицию. Как выяснилось, 30-летняя неработающая горожанка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности.
Что касается мужчины, которому вызвали «скорую», то он убежал с места происшествия во время поднявшейся суматохи.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегинападение скорая помощь