В Улан-Удэ пьяная женщина напала на фельдшеров скорой помощи

Инцидент с работниками скорой помощи произошел на улице Ключевская в Улан-Удэ. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, медики приехали туда, чтобы оказать помощь мужчине, которому стало плохо.«В ходе оказания помощи пьяная знакомая мужчины стала мешать работе медиков – после неудавшейся попытки проникнуть в карету скорой помощи женщина начала пинать автомобиль. Водитель и фельдшер скорой пытались успокоить горожанку, однако та не унималась. Она разбила очки водителю, а фельдшеру нанесла побои. Не справившись с буйной женщиной, медики вызвали наряд вневедомственной охраны», - рассказали в Росгвардии.После прибытия росгвардейцев гражданка успокоилась. Её задержали и доставили в полицию. Как выяснилось, 30-летняя неработающая горожанка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности.Что касается мужчины, которому вызвали «скорую», то он убежал с места происшествия во время поднявшейся суматохи.Фото: Росгвардия Бурятии