В Улан-Удэ агрессивный горожанин побил инвалида

Однажды днем на детской площадке один горожанин побил другого. Потерпевший – инвалид второй группы, с ментальными нарушениями. После побоев парень боится выходить на улицу.

Избиение сына в окно увидела его мать. Женщина побежала на улицу и увидела своего ребенка в крови. У молодого человека были ушибы мягких тканей лица в виде кровоподтека и ссадины правого глаза, кровоизлияния и разрывы на слизистой оболочке нижней губы слева и ссадины на коже нижней губы слева.

Обидчика женщина видела впервые. В результате побоев она с сыном была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Сыну назначили лечение у офтальмолога и терапевта. Теперь он боится выходить один на улицу.

Постановлением Октябрьского районного суда агрессивный улан-удэнец признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ (побои), ему назначен штраф в размере 6000 руб.

Женщина просила суд взыскать в ее пользу с буйного горожанина компенсацию морального вреда суммой 200 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд постановил взыскать с обидчика 50 тысяч рублей.





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