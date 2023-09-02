В Улан-Удэ семья погибшего охранника добивается справедливости

В 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Как показала судмедэкспертиза, смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Впоследствии эта история стала разрастаться самыми разными слухами. Якобы Николаев участвовал в подпольных боях, либо страдал эпилепсией, или его и вовсе случайно нашли лежащим на Арбате, а не на работе. Спустя год после трагедии реальная картина произошедшего становится более или менее понятной. Возбужден ряд уголовных дел в отношении сотрудников ЧОПа, один из них находится под стражей.Улан-удэнцу Родиону Николаеву было 20 лет. Он окончил девять классов, пошел учился в авиационный техникум, но не окончил его, решив начать работать. Тем более что в это время он влюбился, встречался с девушкой и мечтал о самостоятельной жизни. В семье он был старшим сыном, по словам родственников, всегда помогал родителям и бабушке, мог и печку разобрать, и дрова наколоть - все умел по хозяйству. Не пил и не курил. У будущего охранника было необычное хобби – он посещал школу актерского мастерства, мечтал когда-то стать артистом. Теперь у матери и девушки погибшего на память остались видеоролики, которые рвут им душу. На видео добродушный парень с чистым взглядом трогательно говорит о своих чувствах под тихую мелодию. И, глядя на него, несмотря ни на что, кажется, что у этого юного романтика впереди целая жизнь.В армию Родиона не взяли из-за банального недовеса. Парень с ростом под метр девяносто весил всего 71 кг. Однако и хилым он никогда не был. Старался самостоятельно заниматься спортом, иногда бегал. Никаких проблем со здоровьем у него не было.Все произошедшее 25 августа прошлого года для семьи Родиона осталось кошмарным сном наяву. Мама Родиона до сих пор не может смириться с произошедшим. Она не в силах ходить по судам и добиваться справедливости. Все заботы взяла на себя тетя парня Валентина Ларионова. Мать Родиона оформила на сестру доверенность и попросила ее выяснить, что все-таки произошло с ее мальчиком, и, конечно, наказать всех виновных. Ведь родственники долгое время пребывали в полном неведении.Валентина Ларионова взяла на себя эту ношу, хотя, честно говоря, на тот момент еще не подозревала, с чем именно ей придется столкнуться. По словам Валентины, ей самой приходилось сообщать о случившемся во все инстанции, требовать провести расследование и привлечь виновных к ответу. В конце концов, она и сама взялась за личное расследование, обнаружив на телефоне у племянника записи всех разговоров.- 6 июля Родион устроился на работу. Его позвал за собой друг и одноклассник Иван (имя изменено). Он состоял в группе быстрого реагирования. Им надо приезжать на вызовы, если на каком-то объекте срабатывала тревожная кнопка. При трудоустройстве Родиона, как и других новичков, сразу предупредили, что примерно через месяц нужно сдать экзамен, «чтобы влиться в коллектив». На тот момент Родион уже прошел обучение на охранника в школе безопасности «Право», удостоверение не получил только потому, что не успел заехать и забрать справку от нарколога. Но в «Дельте» почему-то нужно было сдать еще и внутренний экзамен, - утверждает Валентина Ларионова.По словам родных (как и по словам свидетелей), у Родиона был график 1,5 сутки через 1,5. Для сдачи экзамена 25 августа он поехал в спортзал, расположенный в ТЦ «Курбатовский». Ему предстояло пройти ряд сложнейших испытаний для новичков. И это при том, что накануне он отработал сутки.- 25 августа Родион после суток работы еще должен был отработать смену до 18:00, но вместо этого в рабочее время его направили на сдачу экзамена. В испытании нужно было пройти через так называемые «взрывы» - комплексы физических упражнений. В один комплекс входят: челночный бег, отжимание, подтягивание – все по десять раз; выпады: присел на корточки и вскочил на ноги - тоже десять раз. И каждый из таких циклов нужно повторить шесть раз подряд. После «взрывов» можно пять-десять минут отдохнуть и начинался спарринг с тремя действующими сотрудниками ЧОПа. В спарринге с Родионом двое из троих были боксеры, имеющие разряд. Я знаю точно, что драться Родион не умел, он был слишком добрый для этого. По сути, они били его как грушу, наносили страшные удары один за другим, в том числе по голове, - с содроганием рассказывает Валентина.Родион сумел пройти через все «взрывы», выстоял все три спарринга. Но после этого ему резко стало плохо. Как рассказали впоследствии свидетели, он сходил в туалет, умыл лицо. Вернулся в зал, сначала не мог внятно говорить, а потом потерял сознание. Ухудшение состояния происходило в течение десяти минут после спарринга.- Как рассказывают свидетели, ребята пытались ему оказать первую помощь, дали понюхать нашатырь, положили мокрую тряпку на голову. Я не знаю, правда это или нет. Но Родион все не приходил в себя. После чего начальник группы ГБР Виталий Громов (имя, фамилия изменены) приказал парням отвезти Родиона в травмпункт. Ребят попросили не говорить, что Родион участвовал в спарринге, а сказать медикам, что они якобы его нашли - подобрали, когда он лежал на земле в районе Арбата. Причем в травмпункте тот самый «друг» Иван зачем-то соврал медикам, что Родион болеет эпилепсией. Врачи начали осмотр, причем даже не в кабинете, а прямо в коридоре. Видеозапись осмотра у нас есть, как и видеозапись, на которой видно, как ребята втроем несут Родиона, взяв его за ноги и за руки.Медики травмпункта вызвали скорую, которая увезла пациента в БСМП. Как выяснилось, Родион находился в состоянии комы.- Врачи сразу нам сказали: «Состояние крайне тяжелое, готовьтесь». Родион еще две недели боролся за свою жизнь, все это время он находился в состоянии комы третьей степени. 8 сентября племянник умер, - рассказывает Валентина.Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами.- В заключении написано, что ему нанесли по голове не менее десяти ударов. Это с какой силой надо бить, чтобы причинить такие травмы, – возмущается Валентина Ларионова.29 августа Ларионова пришла в «Дельту» и написала заявление с просьбой провести внутреннее служебное расследование. Там ей ответили, что ничего не знают о произошедшем. В трудинспекции ответили так же. Пришлось писать заявление в обе организации. Также уже позднее Валентина неоднократно обращалась в МВД, прокуратуру, Следком.Все две недели, пока Родион лежал в коме, «Дельта» хранила молчание. Директор ЧОПа Алексей Виноградов позвонил близким своего работника только 9 сентября, на следующий день после смерти Родиона. Причем позвонил не родственникам, а юной девушке погибшего.- Она была не в силах с ним говорить. Я сама ему перезвонила. Виноградов предложил помощь, спросил, нужны ли медикаменты, лекарства. Хотя Родион уже был мертв на тот момент. Я вспылила, ответила: «Спасибо, вы уже нашего пацана загубили».На данный момент возбуждены уголовные дела и уже предъявлены обвинения четырем работникам ООО «ЧОП «Дельта». Это Виталий Громов – начальник группы быстрого реагирования. И три охранника, которые участвовали в спарринге с Родионом в тот день.- Дело находится на завершающей стадии и скоро будет передано в суд. Составлены и предъявлены обвинительные заключения. Пока предоставить комментарии или рассказать о подробностях дела мы не можем, - сообщили нам в Следкоме Бурятии.Но если говорить о подробностях «уголовки» еще сложно, то осветить административные суды – вполне реально.Как выясняется, «Дельта» сейчас пытается через суд опротестовать заключение трудинспектора, которое звучит следующим образом: «Данный несчастный случай подлежит квалификации как несчастный случай на производстве и оформлению актом формы Н-1». Основными причинами несчастного случая трудинспектор назвал неудовлетворительную организацию производства работ, нарушение режима труда и отдыха. Как правило, имея такое заключение на руках, родственники погибших работников имеют право в гражданском судопроизводстве требовать возмещения морального и материального вреда от работодателя.Однако с выводами трудовой инспекции в ООО «ЧОП «Дельта» не согласились. Организация отрицает свою вину в случившемся, в связи с чем подала иск, чтобы опротестовать заключение трудинспектора.«Указанное предписание в части требования оформить акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 является незаконным и подлежащим отмене, поскольку выводы должностного лица, отраженные в заключении, послужившем основанием для вынесения предписания, не соответствуют действительности», - написано в исковом заявлении «Дельты».Также в исковом заявлении представители ЧОПа опровергают тот факт, что Николаева обязали принимать участие в тренировках. По их словам, он находился в спортзале в тот день по своей инициативе, хотя что в этот день у него был выходной.«Государственным инспектором не установлено, что место происшествия является местом выполнения какой-либо работы потерпевшим Николаевым. Также, как следует из протокола допроса обвиняемого Громова, спортзал, находящийся в ТЦ «Курбатовский» не принадлежит ООО «ЧОП «Дельта» и в настоящее время не имеет к нему отношения. Этот спортзал принадлежит бывшему гендиректору ЧОПа Бабенко Е. В., который предоставил спортзал обвиняемому Громову по устной договоренности в его личное пользование. Таким образом, сотрудники службы ГБР использовали этот зал по своему усмотрению, без распоряжения работодателя», - такую позицию излагают в охранном предприятии.В конце мае этого года Жезнодорожный суд Улан-Удэ исковые требования ООО «ЧОП «Дельта» оставил без удовлетворения. После чего ЧОП написал апелляционную жалобу. Верховный суд по данному административному делу состоится 6 сентября.Валентина Ларионова уверена в том, что в день спарринга Родион не был на выходном, а тот факт, что проведение экзамена являлось распоряжением начальства, отражается в показаниях нескольких свидетелей. Которые спустя какое-то время все-таки изменили показания и признались в том, что на них оказывалось давление со стороны Громова.- Здесь так тесно связана и уголовная часть, и административная. Но сейчас меня волнует то, что происходит в административном деле. «Дельта» предоставила табели, где указано, что 25 августа Родион якобы был на выходном. Также они утверждают, что племянник работал не по графику 1,5 через 1,5 сутки, а сутки через двое. Однако в показаниях сразу нескольких свидетелей данная информация не подтверждается. Более того, когда я взяла и лично стала анализировать тот график, который «Дельта» предоставила в иске к трудинспекции, то обнаружила странности. Согласно табелю учета рабочего времени в августе, в организации целых десять дней в смене не стоял ни один сотрудник. Разве это возможно? Еще семь дней в смене работал один человек, причем стажер. Пять дней в смене работали по два человека. Один день в смену - почему-то сразу десять человек. Странно, не правда ли? А у Громова вообще 25 августа указано, что он был в отпуске… Я рада, что суд первой инстанции во всем разобрался и рассудил все по справедливости и по закону. Я верю, что и Верховный суд также все расставит по своим местам, - говорит Валентина.Семья погибшего хочет только одного – справедливости.- Мы хотим, чтобы виновные в смерти Родиона понесли свое заслуженное наказание и справедливость восторжествовала, - заключает Валентина Ларионова.Фото: предоставлено Валентиной Ларионовой