Отдыхавшая на Щучке жительница Улан-Удэ стала жертвой сразу двух преступников

В июле этого года в полицию поступило заявление от жительницы Улан-Удэ. Женщина сообщила, что ребенок оставил её мобильный телефон в арендованном шатре на берегу озера Щучье. Когда граждане вернулись за имуществом, гаджета уже не было. При этом горожанка рассказала, что оперативно заблокировала все банковские сервисы.«Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого – 19-летнего жителя села Тохой. Похищенный гаджет стоимостью 25 тысяч рублей изъят и возвращен владелице. В отношении ранее не судимого злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в МВД Бурятии.29 августа потерпевшая вновь обратилась в полицию и рассказала, что получила смс от микрофинансовой организации об имеющейся кредитной задолженности на сумму более 8 тысяч рублей. При этом кредит был оформлен в тот день, когда злоумышленник похитил телефон горожанки.Фигуранта уголовного дела о краже телефона снова допросили, однако он отрицал свою причастность к оформлению кредита. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что займ оформил знакомый злоумышленника, отдыхавший с ним в одной компании. 18-летнего сельчанина задержали.«Подозреваемый рассказал, что оформил кредит, используя паспортные данные потерпевшей, найденные в телефоне. Затем гражданин удалил все данные о кредитной операции и сбросил гаджет до заводских настроек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»