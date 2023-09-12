Происшествия 12.09.2023 в 15:32

В Улан-Удэ задержали горе-угонщиков

Пытаясь угнать машину, злоумышленник сломал в автомобиле руль
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали горе-угонщиков
Ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о попытке угона отечественного автомобиля со двора жилого многоквартирного дома в Железнодорожном районе. Автовладелец сообщил, что неизвестные лица вскрыли его машину и пытаются уехать.

«Прибыв на место, наряд вневедомственной охраны обнаружил автомобиль со следами взлома, рядом находился его владелец. В глубине двора двое мужчин при виде росгвардейцев попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками – один у выхода со двора, а второй - возле подвального помещения», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Злоумышленниками оказались 29-летний ранее судимый улан-удэнец и 19-летний житель Муйского района. Как выяснилось, они распивали спиртное во дворе дома и решили угнать стоящий на парковке ВАЗ. Парни выбили заднее стекло, вскрыли капот и попытались выехать со двора. Однако во время движения задним ходом в автомобиле заклинило рулевое колесо, и находившийся на водительском месте угонщик сломал его.

Шум во дворе услышал владелец автомобиля. Он выглянул в окно и, увидев, что его машину угоняют, сразу вызвал полицию.

По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии
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