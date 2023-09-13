Происшествия 13.09.2023 в 13:58
Три человека пострадали на пожаре в Улан-Удэ
Горел частный дом на улице Боровая
Текст: Константин Воронов
Сегодня в первой половине дня в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Боровая в Улан-Удэ.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание жилого дома. В результате пожара пострадали 3 человека. Открытое горение ликвидировано на площади 60 квадратных метров», - сообщили в МЧС.
Всего в тушении участвовали 24 пожарных и 7 единиц техники. Причина возгорания сейчас устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание жилого дома. В результате пожара пострадали 3 человека. Открытое горение ликвидировано на площади 60 квадратных метров», - сообщили в МЧС.
Всего в тушении участвовали 24 пожарных и 7 единиц техники. Причина возгорания сейчас устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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