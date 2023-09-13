Происшествия 13.09.2023 в 13:58

Три человека пострадали на пожаре в Улан-Удэ

Горел частный дом на улице Боровая
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Текст: Константин Воронов
Три человека пострадали на пожаре в Улан-Удэ
Сегодня в первой половине дня в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Боровая в Улан-Удэ.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание жилого дома. В результате пожара пострадали 3 человека. Открытое горение ликвидировано на площади 60 квадратных метров», - сообщили в МЧС.

Всего в тушении участвовали 24 пожарных и 7 единиц техники. Причина возгорания сейчас устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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