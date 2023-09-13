Три человека пострадали на пожаре в Улан-Удэ

Сегодня в первой половине дня в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Боровая в Улан-Удэ.«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание жилого дома. В результате пожара пострадали 3 человека. Открытое горение ликвидировано на площади 60 квадратных метров», - сообщили в МЧС.Всего в тушении участвовали 24 пожарных и 7 единиц техники. Причина возгорания сейчас устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.Фото: МЧС Бурятии