В Бурятии 60-летний мужчина погиб в ДТП

ДТП произошло сегодня днем на 10-м км автодороги Дабатуй – Шанага – Хонхолой в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Тойота Виш» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.«В машине находилось 3 человека. В результате ДТП 60-летний пассажир скончался на месте. Ещё один пассажир и водитель доставлены в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии