Происшествия 13.09.2023 в 16:20
В Бурятии 60-летний мужчина погиб в ДТП
Авария произошла в Бичурском районе
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло сегодня днем на 10-м км автодороги Дабатуй – Шанага – Хонхолой в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Тойота Виш» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
«В машине находилось 3 человека. В результате ДТП 60-летний пассажир скончался на месте. Ещё один пассажир и водитель доставлены в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В машине находилось 3 человека. В результате ДТП 60-летний пассажир скончался на месте. Ещё один пассажир и водитель доставлены в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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