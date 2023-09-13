Происшествия 13.09.2023 в 16:20

В Бурятии 60-летний мужчина погиб в ДТП

Авария произошла в Бичурском районе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 60-летний мужчина погиб в ДТП
ДТП произошло сегодня днем на 10-м км автодороги Дабатуй – Шанага – Хонхолой в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Тойота Виш» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

«В машине находилось 3 человека. В результате ДТП 60-летний пассажир скончался на месте. Ещё один пассажир и водитель доставлены в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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