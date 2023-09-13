Жительница Улан-Удэ помогла мошенникам взломать свою страницу на Госуслугах

11 сентября в полицию Улан-Удэ обратилась 42-летняя горожанка. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что происходит попытка взлома ее личных данных на портале Госуслуг для дальнейшего возможного оформления кредита в микрофинансовой организации. Чтобы остановить операцию, ей необходимо ответить на телефонный звонок от «представителей банка» и удалить зловредное приложение.Потерпевшая поверила незнакомцу и для «блокировки кредита» продиктовала коды, поступившие на ее телефон. Через некоторое время доступ на портал был заблокирован, а затем женщине пришло оповещение, что на нее оформлен кредит на 400 тысяч рублей.«По данным фактам в полиции возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские устанавливают причастных к противоправной деятельности», - сообщили в МВД Бурятии.