Происшествия 13.09.2023 в 17:17

Жительница Улан-Удэ помогла мошенникам взломать свою страницу на Госуслугах

После этого аферисты оформили на горожанку кредит
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ помогла мошенникам взломать свою страницу на Госуслугах
11 сентября в полицию Улан-Удэ обратилась 42-летняя горожанка. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что происходит попытка взлома ее личных данных на портале Госуслуг для дальнейшего возможного оформления кредита в микрофинансовой организации. Чтобы остановить операцию, ей необходимо ответить на телефонный звонок от «представителей банка» и удалить зловредное приложение.

Потерпевшая поверила незнакомцу и для «блокировки кредита» продиктовала коды, поступившие на ее телефон. Через некоторое время доступ на портал был заблокирован, а затем женщине пришло оповещение, что на нее оформлен кредит на 400 тысяч рублей.

«По данным фактам в полиции возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские устанавливают причастных к противоправной деятельности», - сообщили в МВД Бурятии.

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