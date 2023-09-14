Происшествия 14.09.2023 в 10:03

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Бурятии

Сельский байкер на «Урале» не справился с управлением
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Текст: Константин Воронов
Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Бурятии
ДТП произошло днем 13 сентября в селе Хандала Кабанского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 49-летний водитель мотоцикла «Урал», ехавший по ул. Братьев Мункоевых, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель и его 48-летний получили травмы, их госпитализировали. При этом водительских прав у сельского байкера не было.

Как отметили в Госавтоинспекции, всего с начала года с участием мототехники произошло 137 ДТП. В них погибли 8 человек, еще 107 получили травмы, в том числе 37 несовершеннолетних. При этом в 95 случаях водители не имели прав, в 71 - пренебрегли мотошлемом, а в 28 авариях управляли транспортом в состоянии опьянения.

«По сравнению с прошлым годом увеличилось как число самих ДТП, так и погибших и раненных в них людей. В аналогичном периоде прошлого года было 120 аварий с участием мототранспорта, в них погибли 5 человек, 73 участника дорожного движения получили травмы», - сообщили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Бурятии
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