Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Бурятии

ДТП произошло днем 13 сентября в селе Хандала Кабанского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 49-летний водитель мотоцикла «Урал», ехавший по ул. Братьев Мункоевых, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии водитель и его 48-летний получили травмы, их госпитализировали. При этом водительских прав у сельского байкера не было.Как отметили в Госавтоинспекции, всего с начала года с участием мототехники произошло 137 ДТП. В них погибли 8 человек, еще 107 получили травмы, в том числе 37 несовершеннолетних. При этом в 95 случаях водители не имели прав, в 71 - пренебрегли мотошлемом, а в 28 авариях управляли транспортом в состоянии опьянения.«По сравнению с прошлым годом увеличилось как число самих ДТП, так и погибших и раненных в них людей. В аналогичном периоде прошлого года было 120 аварий с участием мототранспорта, в них погибли 5 человек, 73 участника дорожного движения получили травмы», - сообщили в ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии