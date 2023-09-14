Молодого улан-удэнца осудили за убийство

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19–летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.«В апреле 2023 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха на берегу озера Гусиное, в ходе возникшей ссоры нанес своему 29-летнему знакомому множество ударов ножом по телу. От полученных ран тот скончался на месте», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Гусиноозерский городской суд признал юношу виновным и приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»