В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с инспекторами ГИБДД

Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасное поведение нарушителя.









Вечером 11 сентября в полицию Улан-Удэ поступило телефонное сообщение о том, что на территории одного из ДНТ на Левом берегу ездит иномарка, водитель которой, возможно, пьян. Бдительные граждане указали марку и госномер машины. Ориентировку тут же передали экипажам ГИБДД для задержания нарушителя.«Около 22 часов на улице Иволгинской инспекторы заметили автомашину и потребовали водителя остановиться. Однако мужчина за рулем «Тойоты» проигнорировал требование полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться. В ходе преследования гражданин грубо нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности для участников дорожного движения. Экипажи ГИБДД блокировали автомобиль нарушителя во дворах жилого сектора по улице Оцимика», - рассказали в МВД Бурятии.За рулем иномарки находился 30-летний мужчина, он был пьян. Выяснилась и причина, по которой он попытался скрыться от полицейских. В августе этого года мужчину уже задерживали инспекторы ДПС за вождение в нетрезвом виде. Теперь за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения горожанин будет привлечен уже к уголовной ответственности.Фото: «Номер один», видео: МВД Бурятии