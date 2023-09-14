В Бурятии задержали вооруженного всадника

«Гражданин находился в общедоступных охотничьих угодьях, не имея разрешения на охоту и разрешительных документов на оружие. В отношении 56-летнего местного жителя составлены протоколы за незаконную охоту и нарушение правил оборота оружия. Материалы переданы в мировой суд для привлечения гражданина к административной ответственности», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





В Закаменском районе в 15 километрах от улуса Шара-Азарга сотрудники Росгвардии и инспекторы Бурприроднадзора во время совместного рейда заметили всадника на коне. В ходе проверки документов и досмотра у мужчины было обнаружено и изъято заряженное ружье и патроны.Ружье марки «ТОЗ» у мужчины изъяли. Оружие передано на экспертизу, после чего его уничтожат.Фото: Росгвардия Бурятии