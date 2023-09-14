Происшествия 14.09.2023 в 13:33

В Бурятии «тетрадной мошеннице» не удалось выйти на свободу

Женщина заявила, что если её отпустят, то она рассчитается с потерпевшими
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Текст: Василиса Шишкина
В Бурятии «тетрадной мошеннице» не удалось выйти на свободу
«Номер один» уже подробно сообщал о расследовании нашумевшего уголовного дела в отношении 27-летней учительницы из Кабанского района, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признано 12 граждан, им причинен имущественный вред на общую сумму более 6 млн рублей.

Напомним, молодая учительница начальных классов в сельской школе Татьяна Бельская вытянула из знакомых миллионы рублей, построив «пирамиду» на тетрадях.

Учительница выходила на людей с предложением подзаработать на рабочих тетрадях для учеников начальных классов. Такие тетради представляют собой небольшие брошюры, в которых скомпонованы упражнения, призванные помочь ученикам закрепить знания, полученные на уроках. Схема простая – Татьяна объясняла, что якобы покупает товар по оптовой цене, а затем развозит его по школам уже по новой стоимости. Разница от перепродажи идет в карман учительнице и всем, кто готов вложиться в этот «бизнес».

Причем, как отмечали в МВД Бурятии, какое-то время «тетрадная пирамида» учительницы действительно приносила кому-то дивиденды.

«Обвиняемая возвращала часть денег некоторым лицам за счет поступающих платежей, мотивируя «партнеров» к перечислению еще более крупных сумм. Возвраты денежных средств выдавались ею за «прибыль» от осуществления предпринимательской деятельности, что способствовало привлечению большего числа граждан», - рассказывали в полиции.

Пострадавшие утверждают, на самом деле обманутых намного больше, как и размер ущерба. Однако подали заявления в полицию лишь единицы. Интересно, что и тем немногим обманутым людям, кто фигурирует в материалах дела, мошенница отдавать долги не торопится, несмотря даже на признание вины и полное согласие с суммами ущерба.

«В Верховном суде она пыталась поставить условие. Когда ей дали последнее слово, Бельская заявила, что, мол, если ее прямо сейчас отпустят, она придет домой, возьмет свои сбережения и какую-то часть долга оплатит сразу. То есть она даже не скрывает, что у нее есть деньги», - говорят пострадавшие.

Мошенница приговорена к трем годам реального лишения свободы в колонии общего режима. На днях Верховный суд Бурятии оставил это решение в силе.

Тем временем пострадавшим так и не выплачено ни рубля.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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